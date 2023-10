La morte del dermatologo Angelotti: “Ha aiutato tante persone nella lotta al melanoma”

Massa (Massa Carrara), 9 ottobre 2023 – Lo amava la sua famiglia, lo amavano i suoi pazienti che erano in gran parte bambini e lo amavano gli amici di sempre. Nicola Angelotti, dermatologo massese molto noto e attivo sia sul territorio, dove aveva un ambulatorio, che a Lucca dove viveva, è morto sabato mattina a 59 anni. La notizia si è diffusa rapidamente e ha suscitato grande commozione: il web è stato inondato di messaggi di cordoglio, attestati di stima e amicizia ma soprattutto ricordi di vita vissuti insieme. Quella vita che Angelotti amava forte, condivisa con la sua splendida famiglia che ora non si da pace. Di fronte alla malattia, i familiari avevano promosso anche una raccolta fondi per supportare le complesse cure necessarie. Ma il male non ha lasciato scampo al professionista e in un anno lo ha strappato alla vita. Sanità in lutto per la perdita di un professionista apprezzato, che da dedicato tutta la sua vita come specialista del cancro della pelle a bambini e adulti, in lotta col melanoma.

Nicola Angelotti era "un marito caro, amato padre di quattro figli e stimato dermatologo - ricordano i familiari - E’ deceduto dopo un lungo anno di battaglia. Oltre a essere stato un padre presente e pieno di amore, il dottor Angelotti aveva dedicato la sua intera carriera ad aiutare bambini e adulti nella cura e prevenzione del melanoma". Il ricordo è per quella professione che rappresentava per lui la vita e che lo aveva portato a intrecciare legami con tantissime persone. "Nicola ha toccato innumerevoli vite, sia come medico che come padre, amico e marito, donando tutto il suo impegno e il suo cuore a coloro che gli stavano vicino - proseguono - Adesso riposa in pace nella memoria di amici e parenti, che lo ricordano con amore e stima. Il funerale sará celebrato oggi alle 14 alla chiesa di San Frediano, a Lucca". "Abbiamo sperato tanto che si potesse riprendere - ricordano in tanti sui social - un vero dispiacere". E altri sottolineano la bellezza del lato umano del dottor Angelotti: "Una grande persona, disponibile e generosa, scrupolosa d’animo" oltre che "un collega preparato e umano".

«Dopo aver lottato fino in fondo per te e con te, oggi é arrivato il momento di lasciarti andare - sono le parole della figlia Camilla - Ci manchi e ci mancherai infinitamente, babbo. Sarai sempre con noi, ogni singolo giorno. Riposa in pace".