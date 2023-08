Morte in mare a Carrara: volo di 11 metri per il marittimo Ruslans Gaisins

E’ caduto da undici metri, ha battuto la testa ed è morto. Il marittimo Ruslans Gaisins di 54 anni era imbarcato sulla nave Bcc Washington che aspettava di entrare nel porto di Marina di Carrara. Stava lavorando su una scialuppa di salvataggio, si trovava all’esterno mentre il suo collega era dentro. Le operazioni di manutenzione duravano da qualche ora quando, per dinamiche ancora da accertare, il mezzo di soccorso si è staccato per poi finire in mare. Sembra che l’uomo, originario della Lettonia, prima sia stato colpito da un cavo poi, a seguito di un volo di 11 metri, è finito sulla scialuppa battendo la testa, il collega illeso.

"Parliamo di incidente sul lavoro ma bisogna ancora capire la dinamica dell’incidente – spiega la Capitaneria di Porto –. E’ in corso l’accertamento da parte dell’autorità giudiziaria". Intanto è stata disposta l’autopsia sul corpo e, nella giornata di ieri, il magistrato incaricato è salito a bordo della nave per interrogare l’equipaggio. L’uomo lavorava sul cargo Bcc Washington arrivata sabato 29 in rada al largo del porto per attendere l’autorizzazione all’attracco in banchina. A seguito dell’incidente la plancia di comando ha inviato una richiesta di soccorso via radio. A rispondere una motovedetta della Capitaneria di porto che con un medico e infermiere del 118 si è recata sul luogo. I sanitari hanno subito constatato le condizioni critiche del marittimo. La caduta gli ha causato un forte trauma cranico e da lì a poco il suo cuore si è fermato. Nonostante le manovre di rianimazione l’uomo è deceduto intorno alle 18.30. In un primo momento è stato richiesto l’intervento dell’elicottero del 118 ma il decesso ha bloccato il decollo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della pubblica assistenza e l’automedica di Carrara. La nave, battente bandiera portoghese, proveniva dal porto di Rostock nella Germania del nord.

P.P.