Morta a 102 anni. Elide Grulli, una vita per lavoro e famiglia

In occasione del compimento del secolo di vita, il nostro giornale aveva pubblicato un servizio su di lei. Viveva nella sua fattoria a Noletta, sopra Bigliolo, dove i territori di Aulla e Fivizzano si incrociano. Ieri la signora Elide Grulli (nella foto) vedova Spadoni è morta mentre stava per compiere i 102 anni. Aveva lavorato tutta la vita in campagna a seguito della sua famiglia che ancora oggi alleva mucche, vitelli e produce vino. Una persona che incarnava tutti i valori positivi tipici delle nostre madri e nonne in Lunigiana, la Elide, i cui funerali si terranno oggi alle 15.30 alla chiesa parrocchiale di Bigliolo, officiati da monsignor Antonio Vigo. Lascia i figli, la nuora, il genero, nipoti e pronipoti. Ai familiari condoglianze da parte della redazione.

R.O.