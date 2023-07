Morì in ospedale: il risarcimento non è mai arrivato

Ricoverato per emorragia, muore al Noa. La perizia di parte e il giudice, riconducono il decesso alla condotta omissiva del personale di medicina generale. Il risarcimento di un milione di euro, chiesto dall’avvocato della famiglia, non è mai arrivato. Siamo nel 2018, Osvaldo Vietina di 81 anni si sente male, arriva al pronto soccorso e gli viene diagnosticata un’emorragia. Ricoverato subito in medicina generale muore da lì a poco. I famigliari dubitano della buona condotta del personale, così si rivolgono a un medico legale di fiducia. La perizia del professionista mette subito in chiaro che, dietro la morte, c’è una responsabilità sanitaria. Viene effettuata una seconda perizia ma stesso esito. I parenti dell’uomo fanno una richiesta di risarcimento danni all’Asl che respinge le accuse. I familiari allora, si rivolgono al tribunale di Massa per l’accertamento tecnico preventivo. Il seguente accertamento serve a determinare le cause del decesso, impedisce la dispersione delle prove. Così i periti non di parte, cioè quelli del giudice, stabiliscono che non è stata eseguita l’indagine aortografica addominale con angiografia, e questa è una condotta omissiva. Effettuarla avrebbe evitato l’aggravarsi delle condizioni che hanno portato alla morte. Il legale della famiglia ha chiesto un milione di euro, ma di questi soldi neanche l’ombra. A questo punto i familiari si sono trovati a dover intraprendere un procedimento civile con relative nuove spese, oltre a quelle che già hanno gravato sulla famiglia, come le perizie e le spese legali.