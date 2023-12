"Montignoso vince 4-0: Atletico Carrara ko con un poker di Costa"

Atletico Carrara

0

Montignoso

4

ATLETICO CARRARA: Grassi, Riccardi (85’ Pisani), Martignoni, Antoniotti, Barbieri S., Guerrieri (73’ Lucchetti), Barbieri E., D’Adamo, Biselli (66’ Blandini), Cristiani (78’ Mazzeo), Crocetti (45’ Bascherini). All. De Angeli

MONTIGNOSO: Bedei, Di Benedetti (82’ Pucci), Verduci, Grossi (82’ Marchi), Bevilacqua, Cucurnia, Canesi (46’ Giunta), Mosti (57’ Musto), Vatteroni, Costa, Ofretti (68’ Costantini). All. Alberti

Arbitro: Favilla di Lucca

Marcatori: 24’ Vatteroni, 29’, 63’ Costa, 40’ Ofretti Note: al 2’ Bedei (M) para un penalty a Barbieri S. (AC)

CARRARA – Parte subito in salita il match per l’Atletico Carrara che al 2’ ha una ghiottissima occasione ma la fallisce con Barbieri Simone dal dischetto: Bedei para il calcio di rigore. Il Montignoso risponde al 24’ con Vatteroni che approfitta di un’ingenuità difensiva degli avversari e sigla lo 0-1. Il raddoppio arriva al 29’, complice una deviazione su un tiro innocuo di Costa che spiazza l’incolpevole Grassi. Il terzo sigillo porta la firma di Ofretti. Nella ripresa, nonostante i cambi, arriva il poker: Costa che suggella una vittoria importantissima per continuare a far sentire la propria pressione sulle prime della classe.

Ilaria Gallione