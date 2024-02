Montignoso, tutti sempre connessi gratis

Un comune sempre più connesso. A Montignoso è partito infatti il servizio di connessione Wi-Fi gratuito in diverse aree del territorio, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione e la società BrainBox. Un’iniziativa per fornire a residenti e visitatori un accesso facile a Internet, migliorando così l’esperienza digitale nella comunità. Il servizio, disponibile 24 ore su 24, copre le principali piazze del territorio, la spiaggia e tutte le scuole, consentendo la connessione tramite computer portatili, cellulari e tablet. Le aree coinvolte nel progetto “Free Wi-Fi” includono le piazze Cerreto, S. Eustachio, Bordonaschio, Vittorio Veneto, Sesto Paolini, Bertagnini, Maccari, Piazzetta Verde e piazza De André.

"Un segnale importante – sottolinea l’assessora Gina Gabrielli –: l’ampliamento della gratuità dell’utilizzo delle reti Wi-Fi sarà utile sia per i residenti per una pronta e semplice connessione, sia per i turisti, in vista anche della stagione estiva che vede un numero importante di visitatori, soprattutto sulla costa. Con l’estensione gratuita per tutto il giorno, Montignoso diventa ancora più moderna, fruibile e a misura di cittadino e turista: in questo modo promuoviamo l’accesso alle nuove tecnologie e puntiamo a valorizzare i servizi offerti ai residenti e ai visitatori". Per connettersi, sarà sufficiente cercare la rete Wi-Fi denominata “Comune_Montignoso”, poi cliccare sul tasto di login per accedere in modo sicuro alla navigazione Internet.