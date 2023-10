Montignoso tra sport e turismo. E’ in arrivo la ’cittadella del tennis’

C’è il progetto, almeno in linea tecnica, per recuperare la mai realizzata cittadella dello sport di Montignoso, finanziata addirittura con i crediti dei mondiali Italia ’90, e trasformarla nella futura ‘Cittadella del tennis’, la prima e unica della provincia apuana in grado di offrire un servizio in più alla vicina Versilia. Un investimento da circa 635mila euro che rappresenta di fatto un primo lotto in previsione di un ampliamento da realizzare in seguito, magari anche con il supporto dei privati. A ogni modo questo progetto di fattibilità rappresenta uno step essenziale per andare a battere cassa là dove serve: il documento sarà infatti inviato al Coni per il prescritto parere propedeutico alla richiesta di concessione mutuo al Credito Sportivo: dopo l’ok del Coni, sarà inserito nel piano delle opere per andare quindi ad approvare il progetto esecutivo e con questo chiedere il finanziamento al Credito sportivo.

L’obiettivo è la riqualificazione di un’area a spiccata vocazione turistica posta in via Della Croce mediante la realizzazione di un impianto sportivo per la pratica delle discipline padel e tennis, in considerazione della particolare diffusione delle stesse negli ultimi anni. Il progetto prevede la realizzazione di immobili ad uso spogliatoi, reception, servizi igienici, a servizio di 2 nuovi campi da tennis e 2 nuovi campi da padel, conformi agli standard e requisiti del Coni, investendo su 14mila metri quadrati, quelli più vicini al canale scolmatore, dei 23mila disponibili in tutta l’area che un tempo avrebbe dovuto vedere la nascita della cittadella dello sport con un nuovo campo da calcio e strutture connesse. Di quel sogno era stato realizzato ben poco, spogliatoi e locali tecnici mai completati e presto finiti nel degrado. Strutture che verranno riorganizzate in maniera funzionale, abbattendo le barriere architettoniche, e recuperate a servizio della cittadella del tennis, come spogliatoi, docce, bagni e quant’altro possa servire.

D’altronde è una zona che ben si presta a investimenti visto che qui vicino da poco è stato realizzato il grande centro dell’Arena della Versilia destinato a spettacoli all’aperto che questa estate ha richiamato grandi nomi dello spettacolo nazionale e migliaia di persone. In confine lato nord, poi, c’è già un grande parcheggio pubblico asfaltato comprendente 241 posti auto. Saranno creati inoltre nuovi percorsi pedonali, un parcheggio a uso esclusivo del centro sportivo e l’intera area sarà collegata ai percorsi vita realizzati lungo il Versilia e sugli argini del Lago di Porta. Impianti di illuminazione con proiettori a led.

Francesco Scolaro