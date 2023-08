Montignoso tra fiera e fuochi Cento bancarelle per San Rocchino

Lo spettacolo dei fuochi d’artificio tutto rinnovato e una fiera che, come sempre, si preannuncia ricca e presa d’assalto da migliaia di persone con oltre 100 bancarelle per tutti i gusti. Torna oggi, per la festa del Santo Patrono, dalle 8 a tarda notte la tradizionale fiera di San Rocchino a Cinquale: la principale manifestazione dell’estate montignosina che neppure la pandemia ha fermato. Una manifestazione che unisce tradizione e vivacità, vetrina di prodotti artigianali, cibi tipici e meraviglie locali e non, quest’anno rivisitata per fornire un’esperienza ancora più coinvolgente. Posteggi collocati in posizioni strategiche: lungo via Gramsci, via Grillotti tra via Gramsci e via Dante Alighieri, via Germelli a fianco di Piazza De André e lungo via della Libertà, di recente riqualificata. La nuova disposizione, con posteggi su un solo lato della strada, permetterà un agevole transito dei mezzi di soccorso, garantendo la sicurezza di tutti i partecipanti. Per agevolare visitatori e operatori, i posteggi sono stati alternati tra i settori alimentare e non alimentare.

La fiera, aperta dalle 8 alle 24, ospiterà 114 banchi, offrendo un’ampia gamma di prodotti e servizi per soddisfare ogni gusto e desiderio. Il momento clou sarà comunque quello dello spettacolo pirotecnico, uno dei più attesi dell’estate apuo-versiliese e anche uno dei più apprezzati: occhi al cielo alle ore 22 per godersi i fuochi d’artificio realizzati grazie agli sponsor, gli stabilimenti balneari Beach Club, Bagno Maracuja, Bagno Solemar, Bagno Sunset e Edilcostruzioni 2000 che hanno contribuito con 17.200 euro alla realizzazione dello spettacolo individuando inoltre per la fornitura del servizio la ditta Pirotecnica Benassi Cav. Vittorino snc di Giotto Benassi & c.

Lo spettacolo luminoso sarà un saluto affettuoso ai visitatori che hanno scelto Montignoso come loro destinazione estiva. Attenzione anche alla viabilità che cambia per l’occasione. Divieto di transito e sosta in viale Gramsci, dall’intersezione con viale Marina fino all’intersezione con via G. Cesare; in via Grillotti, tratto compreso tra la via Dante Alighieri e il viale Gramsci; in via della Libertà e in via Germelli, tratto compreso tra il civico 3 fino all’intersezione con viale Gramsci, dalle 3 di oggi alle 7 di domani. Divieto di immissione in viale Gramsci dalle arterie confluenti nella stessa fascia oraria. Divieto di transito poi sul viale IV Novembre tra le intersezioni con viale Marina e via Giulio Cesare nella fascia oraria dei fuochi d’artificio.