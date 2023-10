Montignoso, Pd propone maggior finanziamento al SSN

E’ stata votata dal consiglio comunale di Montignoso la mozione presentata dal gruppo consiliare del Pd in merito al finanziamento del servizio sanitario nazionale e agli interventi per garantire un adeguato livello di erogazione delle prestazioni. L’opposizione ha espresso voto contrario a eccezione di un’astensione, la consigliera Donatella Berti. "In un momento storico in cui la tutela della salute dei cittadini rappresenta una delle sfide più importanti per il nostro Paese – dichiara il capogruppo Marino Petracci - è fondamentale promuovere la necessità di aumentare i livelli di finanziamento del nostro Sistema Sanitario Nazionale". "In particolare – continua il Pd montignosino - è stato richiesto un maggiore finanziamento al Fondo Sanitario Nazionale, considerando le previsioni insufficienti contenute nel Def 2023. Proponiamo l’approvazione di una specifica normativa che stabilisca, per ogni anno, la destinazione di una percentuale fissa di risorse non inferiore al 7,5% del PIL a favore del Fondo".