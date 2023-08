Montignoso in festa Fiera di San Rocchino e spettacolo con i fuochi

Montignoso e Cinquale si preparano a tre giorni di iniziative che richiameranno migliaia di persone in città fra mercati e fiere ma soprattutto con la tradizionale festa di San Rocchino nella notte del 17 agosto, con lo spettacolo dei fuochi d’artificio, uno dei più attesi di tutta l’estate apuana e pure della Versilia. Un’atmosfera unica, tra bancarelle colorate, prodotti artigianali e delizie culinarie per residenti e turisti. Si parte oggi a Ferragosto con il classico mercato di Cinquale. Non da meno la fiera di Santa Maria alle Capanne in Piazza Bertagnini che si estende dalle 8.30 alle 22, offrendo un’ampia gamma di articoli e creando un’atmosfera di gioia e intrattenimento per tutta la famiglia.

Il 16 agosto sarà dedicato alla Fiera di San Rocco, che si svolgerà nella suggestiva frazione di Prato. Rispetto all’anno precedente, la novità principale è l’ubicazione all’interno del terreno di proprietà della Parrocchia di Santi Vito e Modesto. L’assessora Gina Gabrielli ha espresso gratitudine verso Don Patrizio per questa collaborazione, che ha contribuito ad aumentare la sicurezza dell’evento e a soddisfare le esigenze dei residenti. Tre bancarelle offriranno una varietà di prodotti, arricchendo l’esperienza per i visitatori.

Il 17 agosto segnerà il clou delle celebrazioni con la rivisitata Fiera di San Rocchino. L’area fieristica è stata completamente rinnovata, con posteggi disposti lungo vie quali via Gramsci, via Germelli, via Libertà e via Grillotti. L’innovativa disposizione dei posteggi su un solo lato delle strade ha ricevuto apprezzamenti positivi da parte degli operatori, consentendo un’alternanza tra banchi alimentari e non. Questa ristrutturazione mira a favorire la fruibilità della fiera da parte di operatori e visitatori, creando un’atmosfera accogliente e vivace che durerà dalle 8 alle 24. L’invito agli operatori abilitati alla spunta è di presentarsi entro le 7,30 con ritrovo in via Gramsci incrocio viale Marina.

"Siamo entusiasti di presentare queste tre giornate di mercati e fiere – dice l’assessora Gabrielli – che rappresentano un’opportunità unica per la comunità di Montignoso di riunirsi, scoprire prodotti unici e trascorrere momenti piacevoli insieme. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo evento, e invitare tutti a partecipare e godere di queste giornate speciali, le fiere e i mercati sono molto più di semplici eventi commerciali. Essi rappresentano l’anima pulsante della nostra comunità, uno spazio in cui la tradizione si fonde con l’innovazione, dove le radici della nostra storia si intrecciano con le nuove opportunità che il presente ci offre. Questi appuntamenti rappresentano il nostro impegno costante nel promuovere il tessuto economico locale, e dare visibilità alle eccellenze del nostro territorio ma non solo".