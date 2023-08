Montignoso e il ’Buffoni’ Show per la gara più attesa

Non si è fatto mancare nulla il Gran gala di presentazione del 54° Trofeo Buffoni, neanche lo spettacolo pirotecnico finale coi fuochi d’artificio. La corsa ciclistica internazionale Juniores che si disputerà il 10 settembre. A Villa Schiff, vestita a festa per l’occasione, sono state svelate tutte le novità di questa 54° edizione tra premiazioni, video, amarcord e tante sorprese compreso l’immancabile buffet finale. Il presidente Fabio Del Giudice ha annunciato che al via ci saranno 176 ciclisti, naturalmente selezionatissimi, in rappresentanza di 35 società comprendenti team italiani ed esteri oltre ad alcune nazionali straniere (Svizzera, Slovenia, Lettonia, Ucraina e Colombia). Non mancherà tra i partecipanti il campione italiano su strada Simone Gualdi. Questa sarà l’ultima edizione del Buffoni sul percorso classico perché dal prossimo anno il circuito sarà tutto concentrato sulla salita della Fortezza che verrà affrontata dal versante di località Zamparina. Consegnati i tre premi del Buffoni: quello Fedeltà ’Memorial Giorgini’ all’Hotel la Bussola di Antonio Quadrella, amicizia e sostegno al Buffoni ’Memorial Francesconi’ a Mario e Domenico Francini, il premio Piero Del Giudice "per aver fatto crescere il prestigio del trofeo" a Francesca Benedetti. Momento toccante con il collegamento su maxi schermo di Tonina Pantani, madre del ’Pirata’, che è intervenuta in occasione della presentazione della maglia in ricordo del figlio, assegnata al vincitore della Cima Pantani. La novità di quest’anno, invece, è stata la presentazione della maglia in ricordo di Michele Scarponi. La chiusura è stata per le miss che hanno sfilato con le 6 maglie ufficiali: la gialla del vincitore del Buffoni (Escavamar), verde del vincitore Gpm (Area Infissi), bianca del vincitore del circuito Versilia (Media Steel), la fucsia del vincitore circuito Fortezza (Ilmet), la rossa del vincitore premio combattività (Edilcomponenti) e la azzurra del giovane primo classificato (Skikki Caffè). Al gran gala la polizia stradale di Massa, il presidente del comitato toscano della Fci Saverio Metti, il consigliere regionale Giacomo Bugliani, l’amministrazione al completo di Montignoso ed il delegato allo sport di Forte dei Marmi.

Gianluca Bondielli