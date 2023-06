Montignoso, Comune in corsa per i fondi Pnrr per un centro di facilitazione digitale

Il Comune di Montignoso prova ad accedere alle risorse del Pnrr per la creazione di un centro di facilitazione digitale. Si tratta di sportelli aperti al pubblico per offrire ai cittadini alcuni servizi specifici in grado di ridurre il divario digitale e avvicinarli alle pubbliche amministrazioni. I centri di facilitazione infatti promuovono i servizi come quelli di egovernment, socio sanitari e poi accompagnano gli utenti all’avvio e all’utilizzo dei servizi online delle pubbliche amministrazioni, aiutano a ottenere l’identità digitale, organizzano eventi di orientamento e alfabetizzazione informatica, offrono servizi di interesse associativo e opportunità di inclusione per soggetti con fragilità, ad esempio prevedendo interventi specifici a favore di persone con diverse abilità. Un progetto che assomiglia in qualche modo a quelli che erano i centri Paas della Regione. La missione specifica del Pnrr prevede ora di sviluppare una Rete di servizi di facilitazione digitale, con l’attivazione di almeno tremila centri attivi in grado di raggiungere e formare due milioni di cittadini entro il 2025. In Toscana se ne prevedono 169 con un finanziamento complessivo di oltre 7 milioni di euro. E’ stata la Regione ad aprire il bando di adesione degli enti locali, gestito da Sviluppo Toscana, e per quanto riguarda i Comuni come Montignoso è previsto un finanziamento di 30mila euro a patto che si riescano a intercettare e registrare almeno mille cittadini maggiorenni entro il 31 dicembre 2025.