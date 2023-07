Montignoso, 90mila euro per l'adeguamento del vecchio municipio e l'installazione di un ascensore

L’amministrazione comunale rimette mano al vecchio municipio nella storica piazza Sesto Paolini al centro del paese: l’edificio è il simbolo del cuore montignosino, con la torre campanaria che svetta al centro. Ha ospitato i consigli comunali almeno fino a prima del Covid e ancora ci sono diversi uffici municipali all’interno. E’ una struttura che ha però bisogno di essere adeguata ai tempi e resa a misura di diversamente abili. Per questo la giunta ha approvato un progetto da 90mila euro che in parte consolida l’edificio ma soprattutto realizza un nuovo ascensore esterno per poter raggiungere il primo piano.

Nel dettaglio, il progetto prevede l’installazione di un ascensore, da collocare in corrispondenza del prospetto dell’immobile posto lato Viareggio: un ascensore esterno con castelletto in acciaio con minimo adeguamento delle strutture interne del palazzo. Poi ci sono alcuni interventi di consolidamento strutturale relativi all’angolo Sud-Ovest dello stesso fabbricato resosi necessario per garantire il ripristino delle normali condizioni di fruibilità di alcuni uffici pubblici posti all’interno dello stesso, con specifico riferimento all’ufficio cultura.

Su questo lato ci sono evidenti lesioni sulle pareti del primo piano e del solaio riconducibili a opere di modifica eseguite negli anni passati quando era stato smussato l’angolo a terra per consentire il percorso stradale. Il volume superiore era stato consolidato con travi metalliche sporgenti che però con il tempo si sono arrugginite. Si prevede quindi di ripristinare le travi in acciaio e di realizzare un rinforzo. Un’operazione che sarà peraltro finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza perché con decreto del Ministero dell’Interno è stato assegnato al Comune di Montignoso l’importo di 90mila euro.

FraSco