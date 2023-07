Il Monte Rosa, la nuova sfida di Barbara Pucci: la psicologa punta ai 4mila metri

Carrara, 12 luglio 2023 – Scalare il Monte Rosa raggiungendo il rifugio più alto d’Europa. Dopo aver affrontato la sfida dello stretto di Messina, attraversato a nuoto, e la camminata nel rovente deserto di Rub’ Al Kali solo qualche mese fa, adesso per la psicologa carrarese Barbara Pucci è giunto il momento di una nuova sfida.

La 30enne scalerà il maestoso Monte Rosa, con la sua vetta che tocca i 4634 metri, per una nuova sfida estrema, ma anche come messaggio per i suoi pazienti sull’importanza provare a superare limiti e paure.

Una convinzione a migliorarsi sempre, partendo da noi stessi e dalle nostre consapevolezze, come già la psicologa dimostrò l’anno scorso quando, per poter attraversare lo stretto a nuoto, fu costretta a imparare a nuotare, partendo dalle basi con ore e ore di piscina e allenamenti.

Questa volta però a fare da cornice alle imprese non saranno né le acque del Mediterraneo, e nemmeno il clima arido di un deserto, bensì le altezze estreme della cornice alpina. "Per questa nuova sfida sono armata di determinazione – racconta la psicologa – e pronta a confrontarmi con le impervie pendenze, le condizioni climatiche estreme e il ghiacciaio della vetta".

Oltre alla difficoltà della scalata, una particolarità del monte Rosa è il rifugio Margherita, situato sulla Punta Gnifetti a 4554 metri. Questo rifugio è considerato il più alto d’Europa e uno degli osservatori fissi più alti al mondo.

Per questa nuova sfida Barbara non sarà però da sola: si uniranno a lei nell’avventura alcuni dei suoi coraggiosi pazienti, che hanno accettato con entusiasmo di misurarsi in questa impresa, sicuramente non per tutti.

"Credo che ognuno di noi abbia un potenziale incredibile – prosegue Barbara nel suo racconto - solo che spesso non viene esplorato a fondo. Affrontare queste sfide permette di scoprire di più su me stessa, sulle mie capacità e sulla mia forza. Spero che questo esempio possa ispirare anche gli altri a sfidare se stessi e scoprire il loro potenziale.

La cosa più gratificante è vedere i miei clienti che si sfidano, che si impegnano per superare i loro limiti e raggiungere obiettivi che prima sembravano irraggiungibili". Le avventure sui monti saranno poi destinate a proseguire ulteriormente anche ad agosto. Il prossimo mese Barbara si cimenterà nella via ferrata delle Tre Cime di Lavaredo, un’avventura altrettanto impegnativa e affascinante in una delle mete più amate dagli alpinisti di tutto il mondo.

Tutte le imprese saranno documentate nella pagina Instagram della psicologa, dove condivide ogni giorno consigli su come migliorare la propria vita e aumentare il benessere.