Monte di Pasta, futuro dal salvare Spunta l’idea di un Pincio massese

Sulla sommità del Monte di Pasta oggi alle 21,15 il presidente di Italia Nostra Bruno Giampaoli (che organizza l’evento assieme all’Uisp), e lo scrittore e storico Franco Frediani discuteranno della storia e delle prospettive di questo parco urbano che nella memoria cittadina ha una valenza importante non solo come polmone verde, ma anche, per alcune generazioni, come fuga “protetta” dalla città, iconico luogo dove amori in erba potevano nascere e nel quale gli adolescenti che allora si radunavano in piazza Garibaldi si dirigevano per appartarsi e dimostrare il loro romanticismo.

Erano gli anni nei quali le amicizie e gli amori, gli scambi dei compiti e gli sfottò fra istituti, si stringevano occhi negli occhi e non nelle chat. Frediani ha recentemente pubblicato col suo “Stampatore apuano” un volumetto che si intitola proprio “Il Monte di Pasta. Tra immagini e storia”. Adesso la collina è “un parco un po’ abbandonato a se stesso dopo il fallimento degli orti urbani, un progetto che purtroppo non ha dato frutti”, dice Frediani che al sindaco, Francesco Persiani, ha fatto una proposta: "Si potrebbe valorizzare il Monte di Pasta trasformandolo in un Pincio massese. Sull’esempio di uno dei colli romani potremmo lungo il viale e in cima porre i busti dei personaggi illustri massesi, idea che al primo cittadino non è dispiaciuta".

Per quanto riguarda la storia del Monte di Pasta, resta emblematica la stampa seicentesca che rappresentava la famosa torretta di avvistamento, almeno appare tale, che nel catasto di Maria Beatrice nel 1820 veniva catalogata come “casa di villeggiatura” e che comunque non esiste più. "Sono dubbioso su quella catalogazione – dice Frediani – e comunque potremmo recuperare le fondamenta dell’edificio". L’incontro di oggi si tiene nel piazzale intitolato a Riccardo Rossi, lo scultore massese (1911-1983) riconosciuto come uno dei migliori della sua generazione e le cui opere vengono conservate in molte città italiane ed europee e sono emblema stesso della nostra (come il Cavallino in bronzo del Lungomare). "La sua Madonnina – spiega Frediani -, che con gli orti era stata spostata, ha fortunatamente trovato collocazione in un giardino a lui dedicato sempre in vetta al Monte di Pasta. Stasera onoreremo anche lui".

Riccardo Jannello