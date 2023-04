"Monte di Pasta e parco della Rocca da rilanciare"

Parco della Rocca e Monte di Pasta: due luoghi che meritano di essere rilanciati secondo il candidato a sindaco per Fratelli d’Italia Marco Guidi. "Come tutti i massesi anche io mi sento legato al Monte di Pasta perché come tutti i massesi anche io ho molti ricordi legati ad esso, fin da bambino. E per questo mi dispiace vedere come per troppi anni sia stato abbandonato e dimenticato, fatta eccezione per alcune associazioni di volontari che con grande merito e senso civico hanno cercato di prendersene cura".

"Le ringrazio – prosegue nel suo intervento –, come cittadino innanzitutto, ma purtroppo non basta. Devono intervenire le istituzioni, il Comune. Uno dei punti cardine del mio programma è pertanto valorizzare e riqualificare il nostro Monte di Pasta, ad esempio per farlo diventare un orto botanico come ne esistono in altre città, per migliorare e rendere più funzionale la piazzetta antistante e restituire dignità al suo monumento. Possiamo farcela e lo abbiamo dimostrato".

Guidi coglie l’occasione anche per parlare del parco della Rocca. "Quando ero ragazzo – prosegue il candidato a sindaco – il Parco della Rocca era uno dei miei posti preferiti: venivo qua a giocare a calcetto con gli amici. Anche per questo tengo molto al progetto di riqualificarlo ed ecco perché nei miei anni da assessore ai Lavori Pubblici ho iniziato restituendo alla città proprio il suo campetto. Voglio che i ragazzi e i bambini – conclude la sua analisi il candidato a sindaco per Fdi e liste civiche – tornino ad incontrarsi e a giocare insieme come una volta e da Sindaco andrò avanti mettendo a disposizione della struttura nuovi giochi e nuove panchine. Una città che pensa ai suoi giovani è una città che ha futuro".