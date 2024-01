Monte di Pasta: arrivano le arnie didattiche

Il parco del Monte di Pasta in gestione all’associazione Uisp Grande Età si prepara a diventare ancora più bello e ricco di iniziative. Stanno per arrivare infatti anche le arnie didattiche che daranno un motivo in più alle scuole, ai bambini e alle famiglie per raggiungere la vetta del giardino che sorge proprio nel cuore di Massa. Nei giorni scorsi, infatti, il presidente dell’associazione Paolo Casotti (nella foto) ha inviato all’amministrazione la richiesta di poter effettuare alcune opere migliorative nel parco e la giunta ha dato il via libera anche a seguito del sopralluogo congiunto con i tecnici di palazzo civico, effettuato il 21 dicembre. Interventi volti a valorizzare il Monte di Pasta con nuovi percorsi didattici volti a far conoscere il mondo delle api. Ma non c’è solo questo. Sono previste anche altre piccole opere che rientrano nella casistica della manutenzione ordinaria, quindi non hanno bisogno di autorizzazione specifica: sistemazione del terreno nell’area dietro la collinetta di Gaia, lato Viareggio, con installazione di una recinzione in legno. Poi sarà realizzata un’aiuola mellifera, collegata alle arnie, con messa a dimora di piante e arbusti) sul poggio della collinetta Gaia (stesso versante Viareggio). Riqualificazione e messa in sicurezza dei sentieri che percorrono il Monte di Pasta, apposizione di due targhe per illustrare le opere fatte. Infine la sistemazione di un’arnia didattica trasparente, accessibile al pubblico, nello spiazzo antistante il punto ristoro. L’autorizzazione, invece, consentirà di sistemare 8 arnie con famiglie di api sulla parte alta del poggio. Saranno accessibili solo per gruppi organizzati, sotto la guida di un apicoltore, e con gli opportuni dispositivi di protezione, con realizzazione di un percorso di accesso protetto da recinzione e camminamento in sasso.