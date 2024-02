Montagna Foto e documentari d’autore

L’alpinista fiorentino, ex fotografo professionista, Gianluca Briccolani presenterà il suo libro “L’altezza della libertà“ sabato alle 18 al Museo di San Giovanni degli Agostiniani a Fivizzano. Briccolani nel 2016 compì in solitaria la prima traversata integrale per cresta delle Alpi Apuane, da cui, nel 2018, vedrà la luce il volume “L’Altezza della Libertà”. Nel 2021 fonda l’organizzazione di volontariato “Apuane Libere”, di cui è l’attuale presidente. E’ il primo di due importanti eventi organizzati organizzati da FraAndrea Mountain and Climbing, ApuaneGuide, uffici cultura e turismo del Comune di Fivizzano.

Per molto tempo questo viaggio è stato nella mente dell’autore, nonché protagonista del libro, ma solo raggiunta l’età dei 40 anni è riuscito a realizzarlo: la grande traversata delle amate Alpi Apuane in solitaria, dormendo ogni notte su una cima diversa sotto le stelle. Praticamente, una fuga d’amore. L’avventura durerà 18 giorni, come i capitoli del libro, durante i quali verranno narrati non solo gli spostamenti reali e le tecniche alpinistiche utilizzate per la traversata, ma parteciperemo alla fatica delle salite, al fastidio della sete vera e alla paura davanti ai repentini campi meteorologici. Un distacco dalla società e dalla comoda quotidianità talmente profondo da diventare anche un viaggio psicologico, che porterà il protagonista a meditare sulla sua vita. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Poi, sabato 10 sempre alle 18, il Museo di San Giovanni ospiterà la proiezione del documentario “LupoUno” e il convegno sul Lupo. Due documentaristi seguono per oltre un anno i ricercatori dell’Università di Sassari incaricati dalla Regione Veneto di monitorare e favorire la gestione “proattiva” di una famiglia di lupi attraverso l’impiego di tecniche sperimentali mai utilizzate nel contesto alpino. Il film presentato e premiato al Trento Film Festival 2023 documenta, senza fare sconti, uno dei più innovativi e pionieristici progetti di monitoraggio e gestione del lupo. Saranno presenti alla proiezione e protagonisti del dibattito a seguire Duccio Berzi e Siriano Luccarini, esperti del settore. "Nel film - commenta Duccio Berzi - si descrive un progetto di telemetria proattiva, utilizzando un linguaggio semplice e divulgativo, analizzando la situazione di questo animale, le criticità, le possibili implicazioni di un progetto del genere e lasciando il giusto spazio a riprese mai effettuate in Italia". Essendo un animale che si colloca ai vertici della catena alimentare, il Lupo ha un’importanza strategica nella regolazione dell’equilibrio ecologico ma il suo ritorno sta destando paura e inquietudini tra gli abitanti delle zone montane, spesso dovute a informazioni poco corrette e purtroppo strumentalizzate. “Il timore è sicuramente comprensibile -spiega ancora Duccio Berzi- sia per la scarsa conoscenza di questo nuovo ‘coinquilino’, sia per il fatto che alcuni timori non sono correlati a una valutazione statistica del rischio. La probabilità di essere attaccati da un lupo è oggettivamente molto bassa, ma magari ci fa più paura camminare nel bosco che attraversare la strada con un intenso traffico. In gergo psicologico questo scherzo della mente si chiama sovraponderazione delle immagini vivide. Gli esperti, i media e i comunicatori possono riavvicinare la paura derivante dal rischio percepito al rischio reale. Mentre spetta alle amministrazioni decidere quali politiche mettere in atto per ricucire le tensioni sociali".