Monoblocco, un giallo irrisolto "Asl sapeva che non era a norma"

"La Asl sapeva che il Monoblocco non era a norma". Lo dicono l’onorevole Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia e il capogruppo dello stesso partito al consiglio comunale di Carrara Massimiliano Manuel. I due esponenti politici, basandosi sul decreto 1459 del 2 maggio 2022, che recita ‘Affidamento incarico professionale per la progettazione antincendio del polo specialistico Carrara’, chiedono chiarezza sulle sorti della sanità cittadina. "Nel decreto si legge che al centro polispecialistico si rende necessario rispondere alle nuove esigenze sanitarie che comportano alcuni cambiamenti riguardanti la destinazione d’uso del centro rispetto al progetto antincendio approvato dai vigili del fuoco con protocollo 9509 del 2017. Per procedere all’adeguamento rispettando le scadenze temporali imposte dalla normativa delle strutture sanitarie quindi è necessario definire una stima delle opere per la successiva progettazione esecutiva".

"Quindi 14 mesi orsono Asl riteneva indispensabile procedere all’affidamento delle prestazioni di ingegneria antincendio – proseguono –, e a tal fine è stato richiesto preventivo a tre professionisti. Quello migliore risultava dello studio tecnico As ingegneria studio associato per un importo 10.753,50 oltre Iva e oneri. Alla luce di tutto questo emerge che dal 2017 Asl ha tergiversato fino al 2019, evidentemente confidando di demolire il monoblocco come prospettato a De Pasquale e sostenuto dal consigliere regionale Bugliani e l’attuale vicesindaco Pd Crudeli. Costretti dalla rivolta popolare, Asl ha dovuto fare retromarcia, ma ha dormito per più di 2 anni con la scusa del covid. Nel 2022, costretti a ripartire, è stato affidato l’incarico di progettazione e dopo un altro anno non si è ancora visto nulla di concreto. Come si può non pensare che la volontà politica del Pd regionale, che dirige la sanità voglia per l’ennesima volta seguire delle logiche che vanno a scapito della città di Carrara?".

Sul caso Monoblocco interviene anche la Fials."Ad oggi la relazione dei vigili del fuoco resta un segreto – scrivono –, nonostante le richieste fatte da noi, dai comitati cittadini e dagli esponenti politici. Il segretario provinciale Renzo Barbieri, dopo un’ispezione all’interno della struttura ha fatto due conti su quanto costerebbe metterla a norma. Perché chiudere se con una chiusura parziale di un massimo di 90 giorni si mette tutto a norma e con una spesa di massima di 200.000 euro? La scusa dei vigili del fuoco non regge – conclude –, ricordo che il direttore generale dell’azienda era per la demolizione della struttura, ma non ci riuscì per l’intervento del sindaco precedente".