Monoblocco, tutti dal prefetto I vertici Asl chiamati a chiarire

di Cristina Lorenzi

Una settimana di fuoco, la prossima, per quanto riguarda la sanità locale. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco che hanno giudicato non a norma il Monoblocco, la direttrice generale Maria Letizia Casani e il direttore Giuliano Biselli sono alle strette per preparare entro i primi dieci giorni di luglio un piano sulla sicurezza dell’intero ospedale. Intanto lunedì i vertici dell’Asl si incontreranno a Pisa con i sindacati di Cgil, Cisl e Uil sullo stato della delicata situazione che prevede l’abbattimento degli ultimi quattro piani del centro polispecialistico nonché il trasferimento di tutti i servizi, tranne Tac e Oncologia. Sono previste 18 costruzioni provvisorie per concentrare tutti gli ambulatori nell’ala ovest del posteggio. Nella stessa giornata il prefetto Guido Aprea ha convocato Asl, Comune, sindacati e Vigili del fuoco per capire il da farsi. Martedì sarà la sindaca a incontrarsi con i sindacati e nella stessa giornata la commissione Sanità, presieduta da Guido Bianchini, ascolterà il direttore Biselli. Giovedì sulla questione sarà organizzato un consiglio comunale ad hoc. Il Monoblocco, lo ricordiamo, sta particolarmente a cuore dei cittadini per i suoi numerosi servizi e per la sua storia legata a doppio filo con la città. L’importanza dei 7 piani di Monterosso è emersa lampante in era Covid, quando gli spazi del Monoblocco si sono rivelati quanto mai preziosi. Le preoccupazioni su un eventuale smantellamento sono alte e da più parti ci si domanda quale sarà il futuro della sanità locale. Fa sentire la sua voce Gianluigi Fondi, consigliere regionale di Cittadinanza attiva, il quale intravvede nell’intera manovra la volontà di una chiusura e un disegno per impoverire la sanità locale.

"Il Monoblocco – sostiene Fondi – è una spina nel fianco. Siamo passati da varie fasi. Prima non andava bene il settimo piano, poi il sesto, ora arriviamo addirittura al terzo. Intanto restringiamo e spostiamo. Anche poco tempo fa era iniziato un processo simile che venne stroncato sul nascere. Roberta Crudeli divenne paladina, ma fu la gente, le associazioni che come tanti anni fa operarono per salvare il Monoblocco. Anzi dall’Asl promisero una nuova costruzione sulla piastra laterale. Di fatto, il Monoblocco rappresenta una struttura che impegna risorse che si vogliono destinare altrove. Cosa dovremmo dire poi del fatto che non è ancora sorta una casa della salute; o di un distretto disastrato come quello di Marina di Carrara dove tavoloni e cristi sono ormai parte del decoro architettonico? Riflettiamoci. Sono convinto che il disegno sia quello di impoverire nuovamente la sanità del nostro territorio. Il problema è che le infrastrutture sono ridotta ad uno stato pietoso ed i servizi sanitari notevolmente impoveriti. Se non fosse per alcuni ottimi professionisti che si distinguono a livello nazionale, saremmo veramente da saldi di fine stagione. Quel che peggio che neanche il Covid è riuscito a far comprendere alcune peculiarità. La sanità privata in compenso continua a crescere vertiginosamente. Come dar torto ad una simile tendenza?". Fondi poi attacca sulle liste d’attesa che fanno scendere il gradimento sui servizi sanitari. "Una prescrizione per cistoscopia in persona anziana urgente a 10 giorni. Sono passati due mesi e non è ancora stata chiamata".

Sulla questione interviene il consigliere di Fratelli d’Italia Massimiliano Manuel che dopo aver chiesto la convocazione della commissione sostiene che "non sia ammissibile non avere ancora notizie certe e non sapere quali azioni saranno messe in atto. I vertici della sanità devono dare risposte ai cittadini e la politica del governo toscano deve prendersi tutte le responsabilità verso la città che a distanza di anni vuole chiarezza sul rispetto dei piani concordati per mantenere alti e fruibili i servizi sanitari.