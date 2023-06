Monoblocco, tavoli e incontri Si punta l’indice contro la politica

di Cristina Lorenzi

Si terrà giovedì prossimo alle 17,30 il consiglio comunale ad hoc sulla questione del Monoblocco. La prossima sarà una settimana calda per la sanità locale: la direttrice dell’Asl Maria Letizia Casani e il direttore Giuliano Biselli saranno chiamati a predisporre un piano della sicurezza così come indicato dai vigili del fuoco, pena l’inagibilità dell’intero ospedale. Intanto lunedì i vertici dell’Asl si incontreranno a Pisa con i sindacati di Cgil, Cisl e Uil. Nella stessa giornata il prefetto Guido Aprea ha convocato Asl, Comune, sindacati e vigili del fuoco. Martedì la sindaca riferirà ai sindacati e la commissione Sanità, presieduta da Guido Bianchini, ascolterà il direttore Biselli.

Sulla delicata questione, che nel giro di pochi mesi potrà portare allo sgombero dei sette piani non a norma e al trasferimento degli ambulatori in 18 strutture provvisorie nel posteggio (nel Monoblocco rimarrà soltanto la Tac e Oncologia), sono molti gli interventi a dimostrazione di una città che tiene al suo edificio sanitario.

Così Giuseppe Costa della Democrazia Cristiana che in una nota parla delle eccellenze del Monoblocco. "Carrara deve risorgere. La capitale mondiale del marmo non merita questo. Da troppo tempo assistiamo a una politica non attenta alle esigenze del territorio. Dopo uno studio approfondito – secondo Costa – a Monterosso può essere portata un’eccellenza nella gestione dell’emergenza". Visto il clima, Costa punta a un centro per le patologie respiratorie e un pronto soccorso all’avanguardia. Da qui la richiesta di un tavolo di concertazione.

La segreteria provinciale dell’organizzazione sindacale Fials ritiene che "la manovra di chiusura del presidio non è altro che un intento oramai in corso da diversi anni per privatizzare servizi e attività sanitarie verso il privato. Ora la motivazione che viene data è che i vigili del fuoco non concedono più proroghe. Se il Monoblocco ha delle irregolarità, la Don Gnocchi, dove verranno trasferite le cure intermedie, sarà a norma? Una struttura costruita anni luce prima del Monoblocco. Le strutture ospedaliere dei dintorni sono tutte a norma? Nemmeno il Noa e a norma per le regole antincendio. Negli spogliatoi – conclude il sindacato – del personale le porte non hanno la maniglia anti panico". Prevedendo un aumento vertiginoso delle liste di attesa, la Fials chiede un intervento della sindaca.