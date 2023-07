"Monoblocco superato" La Dc controcorrente chiede un nuovo ospedale

Non si placano le richieste e le preoccupazioni sul futuro del Monoblocco. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco che di fatto ha previsto prescrizioni che renderanno inagibile l’intero edificio, la città si interroga sulla destinazione di servizi quanto mai preziosi. Dopo la richiesta del Comitato Primo soccorso e dell’opposizone che con Simone Caffaz e Andrea Tosi ha chiesto di poter vedere i verbali con le prescrizioni dei vigili del fuoco, adesso interviene Giuseppe Costa della Democrazia Cristiana che punta a un tavolo con il presidente della Regione Eugenio Giani per chiedere un centro di innovazione e ricerca.

"A Carrara – scrive Costa – è possibile un nuovo ospedale di eccellenza, innovazione e ricerca. Laddove subentrano criticità , non sempre è possibile il rinnovo delle strutture esistenti, per cui – secondo Costa – è opportuna la razionalizzazione per arrivare a un nuovo presidio ospedaliero. Oggi le indicazioni ci indirizzano verso fondi dove le finalità vengono individuate e l’investimento volge al campo della sicurezza degli edifici ospedalieri con ristrutturazione e interventi per l’adeguamento alla normativa in materia di antisismica, antiincendio ed elettrica. Sicuramente milioni di euro sono previsti per questo tipo di intervento. Ci chiediamo pertanto se sia necessario continuare nella direzione di voler mantenere una struttura come il Monoblocco (allora venne realizzato per tutte le esigenze sanitarie, con 350 posti letto circa). Con il passare del tempo tanti reparti sono andati a scemare. Oggi sono pochi i servizi sanitari rimasti. E’ opportuna invece la richiesta di un nuovo ospedale di eccellenza. In questa logica, servono cambiamenti organizzativi e strutturali, per un potenziamento della sanità". Da qui la richiesta di un tavolo di concertazione per chiedere al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani un nuovo ospedale.