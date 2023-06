Monoblocco verso lo sgombero: 18 ambulatori nel posteggio. Rimarranno oncologia e Tac

Carrara, 21 giugno 2023 – Uno tsunami che ha creato non poco allarme in città. Dopo il grido dei comitati e dei sindacati, adesso, nonostante la sindaca Serena Arrighi si affretti a rassicurare che tutto procederà per il meglio e nonostante dal Pd si confermi che i servizi verranno potenziati, c’è chi teme la chiusura del monoblocco e lo smantellamento di tutti i servizi che la città ha ottenuto facendo sentire la propria voce.

La recente visita dei vigili del fuoco (qualcuno parla di una spiata) che di fatto ha evidenziato l’irregolarità sismica, strutturale e degli impianti elettrici dell’ospedale di Carrara ha seminato non poco panico sia fra i pazienti che fra i cittadini che ancora una volta potrebbero vedere i servizi locali spazzati via con un colpo di mannaia. Idem per i medici e i sanitari che ancora non sanno dove finirà il proprio posto di lavoro. Di fatto, secondo indiscrezioni trapelate dalle stanze dei bottoni, entro i primi dieci giorni di luglio la dg Maria Letizia Casani e il direttore Giuliano Biselli dovranno presentare ai vigili del fuoco un piano di messa in sicurezza, pena la trasmissione del verbale in procura e l’apertura di un’inchiesta penale. Il comando dei vigili del fuoco ha dato tempo 120 giorni per adempiere alle prescrizioni e organizzare i trasferimenti. Dopo quella data il Monoblocco sarà dichiarato inagibile. Sempre stando ai rumors dei bene informati i provvedimenti tecnici per sanare l’edificio prevedono l’abbattimento del quarto, quinto, sesto e settimo piano. Nel frattempo – è stato spiegato – l’intero edificio sarà completamente svuotato. Resteranno servizi unici al piano ammezzato la Tac e nei locali dell’ex pronto soccorso il reparto di oncologia. L’Asl provvederà a realizzare 18 ambulatori provvisori e di urgenza nel posteggio lato Sarzana (in linea con quanto avvenuto a Careggi) dove confluiranno tutti gli ambulatori adesso esistenti nel Monoblocco e altri che adesso sono al Noa. Questo sia per potenziare i servizi a Carrara, dove la sanità è già stata abbastanza massacrata da chiusura di reparti e accorpamenti, sia per liberare il Noa che dovrà ospitare le sale operatorie di chirurgia, dermatologia e oculistica che adesso saranno trasferite dal Monoblocco. Per quanto riguarda le cure intermedie per il momento si parla di dirottarle alla Don Gnocchi. Nel frattempo la città intera si domanda che fine abbia fatto il progetto di realizzazione della nuova palazzina di 6mila metri nel posteggio lato Viareggio del Monoblocco che l’Asl ha promesso dal 2019. Da più parti si chiede chiarezza: se Cgil, Cisl e Uil aspettano l’incontro con la sindaca, il Comitato di primo soccorso chiede un consiglio comunale ad hoc che consenta di conoscere chiaramente ogni dettaglio.

Intanto la sindaca Serena Arrighi assicura che non ci sarà alcun blocco delle prestazioni sanitarie sul territorio e garantisce che tutti i servizi erogati oggi al Monoblocco continueranno. "L’amministrazione monitora con attenzione la situazione dopo che è emersa la necessità di effettuare importanti interventi di messa in sicurezza. Con l’assessore alla Sanità Roberta Crudeli e tutta la giunta stiamo lavorando per risolvere una situazione complicata. Le prescrizioni indicate dei vigili del fuoco per essere risolte non solo ci richiedono importanti risorse economiche, ma anche tempi estremamente stringenti. E’ quindi necessario che tutto il territorio faccia la propria parte per cercare di superare questa emergenza e per questo fin da subito abbiamo avviato un dialogo quotidiano con la direttrice generale Letizia Casani e con l’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini per individuare la strada migliore da percorrere".