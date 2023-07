Monoblocco, salta l’incontro con Asl "Trasferire il Day hospital Oncologia? Non si gioca con la pelle dei malati"

Salta l’incontro sul Monoblocco in programma per oggi, per un problema tecnico: Asl non potrà partecipare al summit fissato con Comune e organizzazioni sindacali e in cui si sarebbe dovuta affrontare anche la questione dell’eventuale trasferimento del day hospital Oncologico dal quarto piano all’ex pronto soccorso. Un’ipotesi che ha già visto l’alzata di scudi dei pazienti e della professoressa Tiziana Tacconi, la docente dell’Accademia di belle arti di Brera da anni impegnata nell’opera di umanizzazione del reparto diretto dal dottor Andrea Mambrini. Tacconi, a nome dei pazienti chiede di trasferire il reparto in un contesto adatto a persone ultra fragili, trova l’appoggio dell’avvocato Gian Luigi Fondi, il consigliere dell’organo di amministrazione di ‘Cittadinanza attiva Toscana’. "Non si può rimanere indifferenti all’accorato appello alla dignità di cure che è stato sollevato dai malati oncologici – scrive Fondi –. Il reparto è un fiore all’occhiello cresciuto nel tempo. Inizialmente fu il dottor Maurizio Cantore a creare una struttura che desse accoglienza a chi doveva vivere di conforto e speranza. Poi il testimone venne raccolto con grande dedizione dal dottor Mambrini, che ha curato molto il progetto di accoglienza arrivando ad avere un reparto eccellente non solo nella somministrazione delle cure, ma anche in quello dell’ospitalità con musica e arte fedeli compagni di tante giornate e ore speranzose. Mentre demoliscono il monoblocco le cure saranno eseguite al piano terra dove c’era il pronto soccorso. Già furono fatte battaglie all’epoca per cercare un maggior confort per la temporanea stabilizzazione dei pazienti".

"Nel frattempo la promessa di collocare le cure nella palazzina (ex Oculistica) così da avere ampi spazi, utili posti per parcheggiare e certamente una vista verso il mare più tonificante delle impalcature che regneranno intorno al pronto soccorso – prosegue Fondi –. Ma anche questa ipotesi si è rivelata una triste farsa. Si paventa poi che grazie all’intervento del dottor Biselli si potrebbero portare le cure a Massa, al Noa". Secondo Fondi il trasferimento a Massa sarebbe solo una mossa strategica. "Il Noa deve avere le attività di Carrara e piano piano si avvicina la meta – conclude –, i numeri per un ospedale come il Noa sono importanti e quelli di Carrara sono preziosi. Non giochiamo però sulla pelle dei malati soprattutto oncologici. Non elaboriamo strategie sanitarie sulle speranze di cura, di sopravvivenza. Diversamente avremmo l’ennesima sconfitta di questa sanità dove chi vi opera spera ogni giorno di poter dare il meglio per sé e per i pazienti".