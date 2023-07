Monoblocco, polemiche infinite Fials sulla visita dei Vigili del fuoco "Fateci vedere la relazione tecnica"

La segreteria provinciale Fials di Massa Carrara torna a chiedere alla Asl la relazione dei vigili del fuoco che contiene le prescrizioni al sistema antincendio del Monoblocco. E lo fa per bocca del presidente provinciale Renzo Barbieri. Una vicenda che sta appassionato la città preoccupata per il destino del Monoblocco, che vedrà la parziale demolizione e che in questi giorni ha destato l’attenzione anche dei pazienti di Oncologia, in ansia per il loro reparto: dove saranno trasferiti? Il piano terra (soluzione ipotizzata) non sarebbe all’altezza del nome del servizio offerto fino a oggi, con una realtà che ha sempre dimostrato di avere a cuore i degenti.

"Ad oggi l’azienda non ha ancora reso nota a nessuno la relazione – scrive il sindacalista della – nonostante le continue richieste da parte di associazioni, politici, opposizione e organizzazioni sindacali. E nonostante la Fials provinciale ne abbia fatto richiesta ufficiale durante la riunione informativa – prosegue – fatta dall’azienda con le organizzazioni sindacali. Pensiamo che questa relazione venga usata per far credere che la colpa delle chiusure del Monoblocco non sia della Asl, e che dietro non ci sia nessun progetto di riduzione di sanità pubblica".

"Eppure – prosegue – ogni giorno c’è un attacco alla sanità pubblica fatto di informazioni ricevute a livello informale dove emerge che l’azienda avrebbe fatto un accordo con una struttura privata del valore di 1 milione di euro per esami di radiologia da luglio 2023 a dicembre 2023, mentre le strutture aziendali lavorano a ritmi ridotti. Quante cose utili si potrebbero fare con tale cifra? Quanto personale si potrebbe assumere?". Una cessione ai privati che secondo Fials potrebbe allargarsi a macchia di leopardo. "Come Fials crediamo che anche altre attività verranno cedute ai privati – prosegue Barbieri –. Per esempio come pensa Asl di poter trasferire 8000 piccoli interventi ma importanti per la salute dei cittadini al Noa? Altra voce attendibile giunta da persona attendibile riferisce che la Regione abbia raggiunto l’accordo con i politici locali per il trasferimento dell’oncologica nella struttura del Versilia. Tutto elaborato e studiato per far credere fischi per fiaschi. Ma cosa ha fatto Carrara alla regione Toscana, che in 20 anni a distrutto un ospedale invidiato da tutta Italia per professionalità e bellezza?".