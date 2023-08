Monoblocco nel mirino La difesa degli industriali "Chiuderlo? Un fallimento"

"Lo abbiamo visto con i rifiuti, poi con Gaia. Ma non possiamo essere sempre territorio di conquista. Non si può accettare che si depauperi sempre più il territorio. Non è possibile essere considerati solo in campagna elettorale. C’è bisogno di una giusta ed equilibrata perequazione perché concentrando tutti i servizi al centro dell’impero si toglie dignità a territori. Un fenomeno che registro al di là della vicenda del Monoblocco in cui il nostro territorio è sempre preda di ambizioni da parte di terzi". E’ una stoccata verso Firenze, diretto alla Regione, ma anche a tutte le istituzioni, quella firmata dal presidente degli industriali Matteo Venturi, che chiarisce subito come quel che sta accadendo al Monoblocco con la chiusura e i trasferimenti di servizi, soprattutto di oncologia, va oltre l’aspetto sanitario. "La Regione ci deve ripensare e riflettere a fondo. Un ospedale vuol dire anche negozi di prossimità, persone che vivono la città e vuol dire evitare poi che arrivino a Firenze richieste di aiuti e sussidi. Se mi dai il modo, posso camminare da solo e in questo il pubblico è fondamentale. Ne va della tenuta del tessuto sociale ed economico di un centro urbano ‘bombardato’ e degradato a cui non possiamo togliere un’altra eccellenza, come la definiscono tutte le famiglie che purtroppo hanno dovuto usufruire di questi servizi. Un depauperamento che si intreccia a tutti i grandi temi del territorio, si lega con le bonifiche, la salute pubblica, le attività produttive".

Una provincia che in queste grandi decisioni sembra lontana dagli occhi e dal cuore della Regione. Venturi parlando dei rifiuti e del gestore idrico: "L’unica eccezione c’è stata con l’Autorità Portuale. Andare con La Spezia è stata una benedizione, anche se ammeto che all’inizio non credevo nella decisione. Pensavo che saremmo stati trattati come una cenerentola del porto di La Spezia e invece siamo considerati una principessa e lo dimostrano i volumi record del porto di Carrara".

Ma sulla sanità il tema è tutto differente. "Accettare che venga chiuso un presidio sanitario pubblico eccellente è una sconfitta per tutti, per quei territori destinati prima o poi ad essere periferia di qualcosa, periferia rispetto ad un territorio a 2 velocità, ad una regione a 2 velocità, di un’Italia a 2 velocità, di un’Europa a 2 velocità. Prima o poi tutti saremo periferia di qualcuno. La nostra provincia è sempre più territorio di conquista. Ma il Pubblico non deve seguire modelli da impresa, di conto economico, modelli di convenienza di ricavi - costi, almeno nei principi generali, almeno in quel che funziona, almeno in quel che viene riconosciuto come un servizio pubblico centrato, efficiente per i pazienti e funzionale ad un tessuto urbano e sociale. Il servizio sanitario pubblico è un valore imprescindibile per tutti, e un ospedale, ultimo presidio di una città smontata, bombardata, è un simbolo" conclude Venturi che invita il territorio a fare fronte comune, ciascuno a "esercitare dove e come può le pressioni che ritiene".