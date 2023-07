"Monoblocco, lavori stoppati dal Tar. Chiediamo chiarezza"

Perché i lavori per costruire la nuova palazzina che dovrà affiancare il Monoblocco sono fermi? Se lo chiede il capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia Massimiliano Manuel. "Esiste un decreto di aggiudicazione del 2022 per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori di realizzazione del ‘Distretto socio sanitario di Carrara’ – scrive Manuel –, ma l’atto non è immediatamente eseguibile. Il decreto riporta che nel Piano degli investimenti aziendali allegato al bilancio pluriennale 2021-2023 c’è un intervento denominato ‘Miglioramento sismico ex Po Carrara’. Si potrebbe ipotizzare che siano i progetti esecutivi per ristrutturare e trasformare il distretto di piazza Sacco e Vanzetti in Casa di comunità, ma non è così perché nell’atto si legge che questa struttura sarà costruita sul lotto individuato nell’area posta ad est dell’edificio del centro polispecialistico. Si tratta quindi della famosa palazzina che dovrebbe essere costruita e riempita dopo lo svuotamento del Monoblocco, non della Casa di comunità". "Dalla graduatoria pubblicata sulla piattaforma Start – prosegue Manuel – erano risultate alcune offerte anomale, in quanto troppo basse. Tra i partecipanti c’era anche l’Ati Project Srl di Pisa, che poi ha vinto la gara con un ribasso del 43,97% per un importo di 298mila e 564 euro. Il Rup ne aveva attestato la regolarità e trovato la copertura economica. Visto che dalla data dell’aggiudicazione sono passati nove mesi per quale motivo tutto tace? Monica Guglielmi in conferenza Zonale aveva detto che a causa di un ricorso erano stati stoppati i lavori al Monoblocco. Abbiamo questo ricorso? È stato presentato per impugnare cosa? Chiediamo che i vertici di Asl e il Comune facciano chiarezza".