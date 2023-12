Monoblocco, lavoratori al freddo

"Paga da portiere e lavoro di serie B: ecco la drammatica situazione di chi si occupa della sbarra all’entrata del Monoblocco". Questa la segnalazione del consigliere di opposizione Massimiliano Bernardi nel suo appello all’Asl, citando in materia di sicurezza sul lavoro il decreto legislativo 81 del 2008. "Una indicibile vergogna non solo contrattuale – spiega il consigliere - per la mancanza da parte del responsabili della Asl della sicurezza sul luogo di lavoro, ma anche operativa. I vertici di chi dovrebbe tutelare la salute sul territorio invece se ne infischiano. Gli operatori della sbarra, dopo che sono iniziati i lavori di ristrutturazione della portineria, sono abbandonati al loro destino e non di rado vengono chiamati a svolgere mansioni al freddo. Purtroppo abbiamo visto come Asl abbia gestito la sicurezza dei malati al Monoblocco e infatti i Vigili del fuoco hanno ordinato lo smantellamento che inizierà in questi giorni. Quindi figuriamoci cosa può importare il tema del lavoro al freddo". Il consigliere ricorda quindi ad Asl che lo stato di salute del lavoratore debba essere strettamente correlato alle condizioni climatiche del posto di lavoro, chiedendo quindi un immediato intervento per risolvere il problema. "Questi non sono uffici – prosegue Bernardi – ma spazi da terzo mondo al freddo gelido d’inverno e al caldo d’estate e un contratto da fame a quattro ore al giorno ridicolo e umiliante. E’ arrivato il momento che i responsabili si assumano le proprie responsabilità e prestino più attenzione per rendere salutare il luogo di lavoro di un portierato".