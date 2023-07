Monoblocco, la verità L’opposizione indaga e chiede un sopralluogo "Vogliamo sapere"

Un sopralluogo per verificare gli spazi dove saranno collocati gli ambulatori del Monoblocco. Questa la proposta lanciata dal consigliere di Fratelli d’Italia Massimiliano Manuel rivolta direttamente al presidente della commissione sanità Guido Bianchini. Proposta che Manuel allarga anche all’ingegnere dell’Asl Giancarlo Simoncini, responsabile del procedimento sui lavori. "Per sapere la verità non tralasceremo niente – spiega Manuel – e passando dalle parole ai fatti concreti, chiediamo a Guido Bianchini di convocare una commissione urgente con sopralluogo alla palazzina H di Monterosso, e all’ex pronto soccorso del Monoblocco, alla presenza dell’ingegner Giancarlo Simoncini, responsabile del procedimento sui lavori da effettuare e che nel 2021 aveva ricevuto una strigliata dall’Anac per il calcolo sbagliato dei corrispettivi per la gara del distretto di Avenza. Sarà utile essere informati in loco sugli spazi individuati e se siano agibili e in regola con il certificato di prevenzione incendi, oltre a essere informati sui costi che Asl dovrà sostenere per trasferire i servizi". Il consigliere prosegue nel suo appello spiegando come sarà nelle intenzioni di Fratelli d’Italia chiedere formalmente gli atti amministrativi relativi agli interventi, con impegni di spesa, progetti esecutivi e gare di appalto, tutto nero su bianco.

"Questa volta non si permetteranno lungaggini e ritardi – prosegue Manuel – e se la sindaca Arrighi è stata incapace di mettere i punti in chiaro, noi lo sapremo fare. Intanto i cittadini potranno constatare l’incoerenza e noncuranza del Pd e dei vertici Asl, incaricati sempre dal Pd, che si sono messi in piazza contro una decisione che hanno preso loro stessi, per coprire lo stato disastroso della sanità che Giani sta portando avanti in Regione". "Il triste film del consiglio comunale di giovedì scorso – continua il consigliere di Fratelli d’Italia – si era già visto nel 2019, quando il consigliere Pd Giacomo Bugliani e la vicesindaca Crudeli plaudivano la Regione che voleva demolire il Monoblocco, al solo scopo di interessi politici regionali. Peraltro i soliti noti personaggi dell’Asl che erano seduti sui banchi del consiglio comunale di giovedì, il 12 Agosto 2019 nella sala riunioni della Asl Toscana Nord Ovest in via Don Minzoni a Carrara, dopo le barricate della città in difesa del Monoblocco, si sbrigavano a fare marcia indietro".