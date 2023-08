Monoblocco, la relazione dell’Asl I lavori si concluderanno nel 2030 Chemioterapia al Noa da gennaio

I lavori al Monoblocco partiranno tra tre anni, ma la Asl è pronta a smantellarlo prima. E poi c’è la questione trasferimento della chemioterapia dal Monoblocco al Noa, che sarà disposta il prossimo gennaio. Il trasloco però non è solo dovuto ai lavori di adeguamento antincendio dell’ex ospedale di Monterosso, ma è un modo per salvaguardare i pazienti in caso di reazione ai farmaci di ultima generazione, che potrebbero aver bisogno di una sala rianimazione. E gli spazi dell’ex pronto soccorso non sono adatti. Nella relazione della Asl, quella scritta per rispondere ai quesiti della sindaca Serena Arrighi, l’azienda sanitaria a proposito del day hospital oncologico scrive "l’ipotesi di spostare il dh nell’ex pronto soccorso è stata fortemente criticata da più parti, mentre i professionisti hanno ritenuto che con l’avvento delle nuove terapie esistenti e di prossima evoluzione, un ambiente tecnologicamente più avanzato sia più sicuro e idoneo. È importante tenere presente – precisa lo scritto – che le nuove cure oncologiche con farmaci di ultima generazione, nei primi cicli di terapia, hanno portato a un numero di ricoveri dovuti a reazioni allergiche, come da relazione del dottor Andrea Mambrini. Queste sono le ragioni che ci hanno spinto ad optare per lo spostamento del dh al Noa mantenendo l’attività di follow-up a Monterosso nella palazzina H dove sono già iniziati i lavori di ristrutturazione". Per quanto riguarda le difformità riscontrate dai vigili del fuoco, l’Asl nello scritto ha spiegato alla sindaca che saranno necessari 4 distinti interventi. Il primo che ha già previsto l’adeguamento del 90%, ovvero la rimozione di materiali combustibili da alcuni locali, interdizione di accesso al sesto e settimo piano, posizionamento degli estintori a un livello facilmente accessibile. Ma questo sono solo briciole. Il grosso dei lavori riguarda il quarto blocco, quelli relativi alla terza Scia, che Asl spiega di non poter effettuare nei tempi "per difficoltà oggettive legate alla cantierizzazione e appaltabilità dei lavori". Sulla costruzione della nuova palazzina e della Rsa di Fossone, Asl spiega che per la nuova costruzione al fianco del Monoblocco ci sono i 7 milioni di euro della Regione, più il milione e 800mila euro dell’azienda: totale 9 milioni di euro. Sarà realizzata entro il 2027. Mentre per il Monoblocco i soldi a disposizione sono 6 milioni. I lavori inizieranno nel 2027 e finiranno nel 2030. Un milione e 878mila euro è quanto costerà completare la Rsa di Fossone, che però è ancora in alto mare perché interessata da una sospensione parziale dei lavori. E nella migliore delle ipotesi sarà pronta, come si legge nel documento, a gennaio.