Monoblocco Fiaccolata a metà mese

C’è la data per la fiaccolata dedicata all’ospedale di Carrara. La situazione preoccupante del destino del Monoblocco ha interessato in queste settimane i carraresi, che adesso passano all’azione. L’evento sarà il 18 agosto alle 21,30, con partenza nel cuore del centro storico di Carrara. "Fiaccolata a difesa del Monoblocco “Achille Sicari” di Carrara per il mantenimento dell’intera struttura e di tutti i suoi servizi di sanità pubblica. Ritrovo in piazza 2 Giugno muovendo lungo il percorso: galleria, via Roma, piazza Gramsci, via Monterosso, piazza Sacco e Vanzetti. Conclusione davanti all’ex ospedale di Carrara". L’evento è stato organizzato ieri sera tramite la piattaforma Facebook.