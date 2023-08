Monoblocco e pazienti di Oncologia La ricetta del medico Serra "Farli restare la scelta più saggia"

Walter Serra responsabile dell’ambulatorio per l’ipertensione polmonare e le cardiomiopatie dell’ospedale di Parma, interviene sul trasferimento dei pazienti del day hostital oncologico del Monoblocco al Noa. Secondo il medico apuano qualche piccolo accorgimento da mettere in pratica al quarto piano del Monoblocco potrebbe evitare a questi pazienti fragili di frequentare reparti super affollati, con il conseguente rischio di complicazioni legate alla sindrome da stress respiratorio acuto. "Mi sembra doveroso fornire anche un’altra opinione su quanto è stato detto sugli aspetti organizzativi in qualità di medico cardiologo di una struttura ospedaliera universitaria – scrive il medico – onde evitare che il paziente stesso vada nei reparti già super affollati di rianimazione, dove tra l’altro come noto la percentuale di complicazioni legate alla sindrome da stress respiratorio acuto e di mortalità sono elevate. L’efficacia della terapia intensiva per i malati di cancro rimane controversa. I progressi nella cura antitumorale e di supporto hanno portato a importanti miglioramenti nei risultati dei pazienti oncologici in terapia intensiva, ma sono il miglioramento delle terapie del cancro e la gestione di supporto delle disfunzioni degli organi che hanno contribuito a migliorare i tassi di sopravvivenza. Spesso questi pazienti hanno un cattivo stato funzionale e sono vulnerabili. Pertanto i pazienti oncologici sono spesso considerati inappropriati per l’ammissione in terapia intensiva".

"I principali fattori determinanti della mortalità e della prognosi sono la Mof (Multi organ failure), la necessità di ventilazione meccanica (in particolare per la sindrome da stress respiratorio acuto), il supporto vasopressore e le terapie che hanno preceduto l’ammissione in terapia intensiva". Nel frattempo "una selezione e una attenta valutazione dei pazienti da avviare in Icu – prosegue il dottor Serra –, può essere fatta dall’intensività di supporto alle terapie infusionali, anti-dolorifiche e ventilatorie messe in atto nel presidio di Carrara, con il supporto di un cardiologo, di un nefrologo e dell’oncologo stesso".

Secondo il medico dell’ospedale universitario di Parma una possibile soluzione cardiologica da attuare al Monoblocco potrebbe essere la stratificazione del rischio cardiologico e anestesiologico nel paziente che deve essere sottoposto a trattamento antitumorale. "Nei casi in cui il paziente è già stato sottoposto a terapia oncologica –conclude Serra –. Nel paziente candidato a terapia ad alto dosaggio, nel paziente con fattori di rischio cardiovascolare e nel paziente cardiopatico con indicazione a trattamento antitumorale ma giudicato a rischio cardiologico elevato. Ma anche attraversi il riconoscimento precoce, il monitoraggio e il trattamento della tossicità da farmaci antitumorali: monitoraggio cardioncologico personalizzato per il paziente ad alto rischio (paziente con comorbidità) durante il trattamento antitumorale. Diagnosi di disfunzione cardiaca asintomatica e suo trattamento. Strategie di prevenzione della cardio tossicità da farmaci antitumorali. Inquadramento pazienti con versamento pericardico di possibile origine neoplastica. Gestione clinica delle localizzazioni cardiache dei tumori, breafing periodico multi-dimensionale e polispecialistico".