Monoblocco e l’antincendio Quel progetto nel cassetto

Il progetto per l’affidamento dell’antincendio c’era, ma all’atto pratico no. Il Monoblocco si svuota, almeno in parte. Tra il grido dei comitati e dei sindacati il centro Polispecialistico Achille Sicari continua a perdere ’pezzi’ di sanità. Dopo la tegola del trasferimento all’ospedale di Massa della chemioterapia, è arrivata la furia dei cittadini stanchi di rimanere inermi davanti alla disfatta di quello che rimane del loro ospedale. A porre ulteriori interrogativi sul tempo perso c’è un decreto dell’Asl risalente a maggio del 2022, rimasto nel limbo, dove si parla di affidamento di incarico professionale per la progettazione dell’antincendio del Monoblocco. "Al centro polispecialistico di Carrara - riporta il testo - si rende necessario rispondere alle nuove esigenze sanitarie che comportano alcuni cambiamenti riguardanti la destinazione d’uso del suddetto centro rispetto al progetto antincendio approvato dai vigili del fuoco nel 2017".

Quindi le prestazioni per le opere di ingegneria vengono affidate allo studio tecnico ‘As Ingegneria Studio Associato’ di Feltre in provincia di Belluno, per una spesa totale di 10 mila 753 euro. Ora, c’è chi si chiede come mai sia stato fatto l’affidamento ma all’atto pratico nessun risultato, lasciando la strada spianata per il successivo verbale dei vigili del fuoco del 20 marzo 2023, dove il comandante Arturo Antonelli riporta le irregolarità riscontrate a seguito del sopralluogo del 13 marzo. Nel verbale si sottolinea che "nel centro polispecialistico ogni attività avviene in assenza di qualsiasi attestazione di conformità antincendio". C’è chi parla di tempistiche troppo dilatate che sono andate in contrasto con quella che doveva essere una necessità operativa per salvare il poco che rimane tra le mura di Monterosso. Dai banchi della maggioranza si parla della necessità di grandi opere di compartimentazione di tipo strutturale per un vero sistema antincendio.

Celle isolate, compartimenti stagni separati da porte antincendio e relative vie di fuga. Opere che sicuramente hanno cifre importanti ma necessarie. Rimane il fatto che il centro polispecialistico che conteneva la gran parte dei servizi cittadini ora dovrà essere svuotato, anche se l’Asl cerca di rassicurare promettendo una riapertura nel 2030. Ma le promesse dell’azienda e in particolare i finanziamenti già arrivati, riguardano pure la Casa della Salute alla ex scuola da Vinci e anche in questo caso si attende.