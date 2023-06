Monoblocco corsa contro il tempo Si spera in proroghe e dilazioni per salvare quasi tutti i servizi

Ancora sei mesi di tempo per mettere il Monoblocco a norma, con la possibilità di chiedere ulteriori sei mesi adempiere alle prescrizioni rilevate dai vigili del fuoco sull’irregolarità sismica, strutturale e degli impianti elettrici dell’ex ospedale. Una struttura fondamentale che eroga 364mila prestazioni annue e per i vigili del fuoco non è regolare neppure dal punto di vista dell’impianto antincendio. Di ieri l’incontro in prefettura con il prefetto Guido Aprea, i vertici della Asl, la sindaca Serena Arrighi e Cgil Cisl e Uil. Nel frattempo oggi il direttore del Noa parteciperà alla commissione comunale alla sanità per illustrare i consiglieri sul futuro del Monoblocco. Al centro polispecialistico Sicari resterà il servizio oncologico e probabilmente la Tac. Saranno demoliti 4 piani e realizzati 18 ambulatori provvisori e di urgenza, 4 nell’edificio e 14 nel posteggio lato Sarzana. Alcuni servizi mono-specialistici potranno essere dirottati al distretto di Avenza, mentre le cure intermedie al momento restano dove sono, poi le alternative saranno due: erogare il servizio alla don Gnocchi in regime di convenzione con personale non Asl, il quale verrà riutilizzato come perdente posto. Ma su questa soluzione è già stata comunicata alla direzione la contrarietà da parte di tutte le organizzazioni sindacali. Oppure attivare il servizio all’interno della Rsa di Fossone, che sta per essere ultimata. Saranno però necessari i dovuti collaudi e una soluzione al problema della mancanza di ossigeno. In questo caso il personale utilizzato resterà quello attuale.

"In questa fase è necessario procedere spediti con le verifiche e accelerare per andare a individuare le soluzioni migliori per il mantenimento dei servizi – dice la sindaca Serena Arrighi –, ho chiesto a tutte le istituzioni presenti la garanzia che la nostra città non vada a perdere nessuno dei servizi che oggi vengono erogati al Monoblocco e che in ogni caso una volta risolti i problemi strutturali si torni alla situazione attuale. Sarà mio preciso impegno vigilare perché questi impegni e questi accordi vengano non solo sottoscritti, ma anche rispettati". Sull’argomento intervengono in una nota congiunta Nicola Del Vecchio della Cgil, Andrea Figaia della Cisl e Franco Borghini della Uil.

"Il Monoblocco è stato ed è un grande punto di riferimento sanitario e garantisce risposte ai cittadini di Carrara e dei Comuni limitrofi in un quadro di sanità integrata territoriale – scrivono i tre sindacalisti –. In quest’ottica ogni ristrutturazione dei servizi dovrà garantire il numero di accessi attuali così da non indebolire non solo il sistema sanitario, ma anche quello economico ed occupazione della città. Alla perdita delle sale operatorie, dovrà corrispondere un incremento degli altri servizi, anche specialistici su scala comunale. In quest’ottica è di fondamentale importanza la definizione in tempi brevi dell’avvio dei lavori di costruzione della cosiddetta palazzina, che dovrà ospitare parte dei servizi oggi occupati all’interno del Monoblocco. Come sindacati abbiamo chiesto l’utilizzo delle palazzine di Monterosso. Contestualmente bisogna arrivare in tempi rapidi alla consegna alla città della Rsa di Fossone, che potrebbe ospitare le cure intermedie. Abbiamo chiesto di sottoscrivere un protocollo vincolante tra tutte le istituzioni coinvolte con l’indicazione dei tempi e delle modalità intermedie e finali della necessaria riorganizzazione dei servizi".

Alessandra Poggi