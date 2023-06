Monoblocco a norma "Impossibile seguire le scadenze dei vigili" Doccia fredda di Biselli

di Daniele Rosi

Monoblocco a norma: i tempi si allungano. A darne notizia il direttore sanitario del presidio ospedaliero delle Apuane, Giuliano Biselli, intervenuto nella commissione Salute presieduta da Guido Bianchini per fare il punto della situazione a pochi giorni dal controllo dei vigili del fuoco a Monterosso. Ci vorranno due o tre anni per mettere a porto l’edificio ha ammesso Biselli, in regola con le norme antincendio e antisismiche. Tante le indicazioni fornite dal direttore sanitario durante una commissione a tratti accesa, e a cui hanno preso parte anche la sindaca Serena Arrighi e la vicesindaca Roberta Crudeli. Una commissione lunga, in cui sono intervenuti per chiedere chiarimenti i consiglieri di maggioranza e opposizione presenti in sala, a cui aggiungere anche alcune riflessioni dei cittadini, ascoltati in chiusura.

"Per regolarizzare il Monoblocco, con il rispetto delle normative antincendio e antisismiche e i tempi tecnici, non c’è ancora una data esatta – ha spiegato Biselli – e ritengo che sarà tutto a norma non prima di due o tre anni. Un lasso di tempo in cui si cercherà comunque di mantenere tutti i servizi sul territorio, sebbene in altre aree vicine. Nel 2027 poi termineranno i lavori della nuova palazzina, e a quel punto ci saranno due strutture pronte per offrire i servizi sanitari ai cittadini. Dei controlli fatti dai vigili del fuoco, per le prescrizioni obbligatorie a garantire i requisiti di sicurezza, il 90 per cento è stato già adempiuto. Rimane però una seconda parte di prescrizioni più articolata, riguardante la messa a regime di un sistema di rivelazioni fumi e antincendio, che come costi raggiunge i 2 milioni di euro. Questa è la parte più articolata – ha aggiunto Biselli – e secondo la legge si deve ottemperare entro 60 giorni, prorogabili a 120. E’ un lasso di tempo insufficiente che non garantisce nemmeno di fare la fase progettuale. Quindi non siamo in grado di rispondere in tempi rapidi a questa parte di messa in sicurezza. Le deroghe sono finite e in adesso siamo fuori deroga". Non potendo rispondere in tempi rapidi a tutte le prescrizioni, è stato pensato un piano alternativo di mantenimento dei servizi, che saranno trasferiti, in attesa del ritorno a norma del Monoblocco. Spostamenti che dovrebbero partire dopo l’estate. Oncologia con la sua parte ambulatoriale, e le cure palliative, rimarranno al Monoblocco, spostandosi al piano terra dentro il pronto soccorso, All’interno della struttura continuerà a funzionare anche la Tac. 18 ambulatori saranno trasferiti nella palazzina H dell’ex oculistica, mentre 14 ambulatori troveranno posto in prefabbricati nel parcheggio della struttura lato Sarzana. La chirurgia, oculistica e dermatologica, sarà spostata al Noa, e infine le cure intermedie dovrebbero trovare spazio, una volta terminati gli adeguamenti, nella Rsa di Fossone.