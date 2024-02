Monoblocco, a marzo si parte. Pronti i moduli degli ambulatori

Gli interventi sulle strutture sanitarie apuane proseguono come da cronoprogramma. La conferma arriva dalla cabina di regia che si è riunita nella mattinata di ieri. Al tavolo i sindaci dei Comuni di Carrara, Massa e Montignoso, Regione, Asl e sindacati. I lavori di adeguamento della Palazzina H di Monterosso dovrebbero concludersi nel mese di febbraio (con inizio dell’attività a marzo), mentre i moduli per gli ambulatori mobili di Monterosso dovrebbe essere operativi per l’inizio di marzo. Procedono come da cronoprogramma anche i lavori al piano rialzato del Monoblocco, e alcune attività potranno partire intorno al 20 febbraio, mentre l’avvio completo dei servizi ci sarà con i primi di marzo.

La cabina di regia ha confermato anche la tempistica per il recupero dell’ex pronto soccorso, i cui lavori partiranno entro il prossimo 20 febbraio. Per quanto riguarda la Rsa di Fossone che ospiterà le cure intermedie, Asl ha programmato la fine dell’intervento per la fine di marzo, con inizio dell’attività a fine aprile - inizio maggio. Per la struttura di via Bassa Tambura a Massa è stato confermato che si stanno attuando le azioni necessarie con l’obiettivo di mantenere i livelli di servizi. L’iter progettuale per la nuova Casa della comunità va avanti in maniera regolare. Si è conclusa la ricerca per verificare la presenza di ordigni bellici e non è stato rilevato niente. L’ufficio tecnico dell’Asl è in stretto contatto con i progettisti (era stato affidato l’incarico per la progettazione e realizzazione dell’opera sotto forma di appalto integrato) per poter dare inizio ai lavori prima possibile. Il percorso prosegue nei termini previsti anche per la struttura di Montignoso: a breve scatterà la demolizione per consentire di realizzare la nuova Casa della comunità. Le organizzazioni sindacali hanno rinnovato alla Asl la richiesta della massima attenzione sul mantenimento dei livelli occupazionali nell’ambito dei servizi esternalizzati. Questo percorso all’insegna della condivisione e della trasparenza proseguirà regolarmente. L’obiettivo della cabina di regia, che tornerà a riunirsi il prossimo 15 febbraio, è quello di lavorare in sinergia, per il bene della comunità, svolgendo un ruolo di monitoraggio e di controllo sugli interventi in atto per continuare a garantire l’assistenza sanitaria nel territorio di Massa Carrara.