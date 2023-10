Monitoraggio degli impianti in tempo reale. Sistema di telecontrollo al Consorzio di bonifica

Il Consorzio di bonifica monitora gli impianti in tempo reale grazie al sistema di telecontrollo. Dopo una delle estati più lunghe mai state registrate, l’autunno è arrivato e, con esso, anche il maltempo. Il Consorzio 1 Toscana Nord è pronto ad affrontarlo avvalendosi del proprio sistema di telecontrollo, un articolato apparato che permette di seguire sia i parametri fisici relativi agli eventi meteorici, sia lo stato degli impianti in gestione. Sono infatti presenti sul territorio una serie di pluviometri e idrometri, le cui rilevazioni si integrano con quelle del Centro funzionale regionale, in modo da controllare costantemente la quantità di pioggia e il conseguente innalzamento dei livelli nei corsi d’acqua.

Non solo. L’ente di bonifica monitora anche lo stato dei propri impianti idrovori attraverso una serie di sensori, tra cui moderne telecamere a infrarossi, che trasmettono i dati in tempo reale ai tablet in dotazione. Il personale tecnico ha così la possibilità di controllare da remoto motori, attuatori, macchine, apparecchiature, impianti e qualsiasi tipo di dispositivo installato, eseguendo ispezioni in loco solo in caso di effettiva necessità. Si tratta di un sistema composto principalmente da tre componenti: una parte periferica costituita da apparati di acquisizione dei dati, il sistema di trasmissione che utilizza fibra ottica, rete telefonica, radio e internet, e un centro di supervisione e controllo dal quale si accede a tutte le informazioni, compresi i dati storici.

"L’implementazione informatica del sistema di telecontrollo che il Consorzio sta portando avanti ha importanti benefici sulla sicurezza idraulica poiché riduce i tempi di pronto intervento in caso di piene ed eventi metereologici avversi – dice il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi (nella foto) –. Il sistema si si va ad aggiungere all’imprescindibile presidio territoriale del personale del consorzio, accrescendo le competenze professionali. La difesa delle nostre zone è per noi un obiettivo primario al quale dedichiamo il massimo impegno".