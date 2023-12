Mondo del marmo, battaglia infinita. Gli ambientalisti non arretrano: "Le vostre scuse non reggono più"

Il ‘Comitato indipendente per la trasparenza, l’informazione e la partecipazione’ di Seravezza per bocca di Rosario Brillante risponde al Cosmave sulla questione dell’estrattivismo, messa in luce anche nel recente dibattito internazionale che si è svolto a Carrara. "Il settore dall’escavazione del marmo restituisce ormai distruzione e inquinamento, scarsa trasparenza e disoccupazione – scrive l’esponente del Comitato –. I signori sembra che non abbiano capito che la loro narrazione sul settore non regge più". A parere di Brillante "si possono celebrare in cava tutte le sfilate di moda o le cerimonie nunziali che si desidera, si può vendere vino in costosissime bottiglie di marmo, fare profumi con uno spruzzo di carbonato di calcio per dargli colore e farci pure il condimento per la pizza se lo desiderano".

"Si può ricordare che la Torre di Pisa, la Pietà di Michelangelo o la Venere di Milo sono fatte di marmo – prosegue Brillante –, ma da qui ad utilizzare l’argomento a giustificazione della loro attività di scavo ed esportazione dei blocchi e lastre grezzi all’estero ne corre. Nell’artistico la quantità di marmo utilizzato è infimamente bassa e rara reperire, lo sanno tutti. Capisco che ciascun difenda i propri interessi privati. Tuttavia resta il fatto che ora siete chiamati a confrontarvi con le proposte del movimento e delle associazioni ambientaliste in modo serio e soprattutto cessando la disinformazione e predire scenari catastrofici".

Insomma per Brillante non serve una chiusura generalizzata delle cave nel Parco, basta non aprirne altre. "Ci opporremo all’attacco avvallato dai sindaci di Seravezza, Stazzema e Vagli, al Piano del Parco delle Apuane elaborata dalla passata gestione Puntamorsi – aggiunge Brillante –. Il Parco non può essere il Parco delle cave".

"Abbiamo una diversa visione del futuro del comparto non la sua liquidazione – prosegue l’ambientalista –. A Seravezza per esempio leggo che le imprese locali versano 600mila euro, nel mentre a noi risulta che negli ultimi anni si è passati da 450mila a 275 e che quanto viene portato a valle, dopo la chiusura della pesa, è autodenunciato e privo di qualsiasi controllo pubblico". E ancora: "Dite che svolgete l’attività estrattiva nel rispetto di regole che a Carrara non ci sono ma dimenticate che voi scavate in un Parco Naturale istituito dalla legge e non in comparto industriale – conclude Brillante –, prima di lamentarsi o lodarsi le regole bisogna rispettarle. E questo è provato dalle numerose sanzioni alle quali in Versilia le cave incappano di continuo per mancato rispetto delle prescrizioni. Sanzioni delle quali non potete certo lamentarvi: sono inique e di scarsissima efficacia visto che chi l’ha fatto ha pagato al Comune di Seravezza, 3 anni dopo, la modica multa di 50mila euro. È una presa in giro che riteniamo debba cessare. Rispetto il profitto privato purché, lecitamente realizzato ma non in danno al territorio e alla società civile".