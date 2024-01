"Moncigoli Onora i Coniugi Lazzeri con un Attestato di Merito"

La comunità di Moncigoli stamani consegnerà un meritatissimo dono ai compaesani Antonio Lazzeri e la consorte Andreina Crocetti: un ’attestato di merito’ "per avere onorato il paese con la realizzazione - dice la pergamena - di un suggestivo e artistico presepe meccanico, frutto di un rigoroso e paziente impegno". Il signor Lazzeri, 90 anni ancora ben portati, è stato maestro delle locali scuole elementari per lunghi anni e a suo tempo aveva fatto vincere alla scuola di Moncigoli un Premio Aci per il miglior percorso stradale fatto con legno compensato e segnaletica delle dimensioni originali. Il presepe è fatto a mano e i personaggi sono mossi da 35 modalità meccaniche. Gli abiti che indossano sono stati fatti a mano dalla signora Andreina. Il presepe meccanico, come negli anni passati, è all’interno della chiesa della ’Madonna della tosse’ all’entrata di Moncigoli. Ai coniugi Lazzeri le congratulazioni anche della redazione.

R.O.