’Monastero dei Frati Bianchi’ star a Bologna

Positiva performance per l’Azienda Vitivinicola “Monastero dei Frati Bianchi“, situata a Monte dei Bianchi, borgata dove nel lontano passato esisteva un Monastero dei Frati Rocchettini che indossavano appunto un saio bianco, da cui si è originato il nome, presso il Centro Fiere di Bologna.

"Abbiamo partecipato all’evento “Slow Wine Fair“,nel capoluogo emiliano – racconta Giorgio Tazzara il titolare dell’azienda – appunto presso il Centro Fiere. Sono diversi anni che siamo presenti sulla Guida Vini di Slow Wine, questo il motivo per cui siamo stati invitati a partecipare a questa prestigiosa esposizione. Vi erano presenti ben 750 cantine provenienti da ogni angolo d’Italia oltre ad alcune rappresentazioni straniere. E’ stata una bella vetrina che ha visto la giornata di Domenica, aperta alla visita degli appassionati e dei visitatori, mentre i giorni di lunedì e martedì l’esposizione era riservata agli operatori professionali del settore. L’organizzazione dell’evento, è stata ottima – sottolinea l’imprenditore – del resto Slow Food è un sinonimo di alta qualità anche per quanto riguarda la cura del settore espositivo ed organizzativo".

Il giudizio espresso da appassionati e operatori del settore vitivinicolo nei confronti dei vini da voi presentati? è stato interessante. "Abbiamo avuto un buon riscontro, l’Azienda è sempre più conosciuta e valorizzata; abbiamo avuto lusinghieri apprezzamenti per tutti i vini da noi presentati. Soprattutto – aggiunge Tazzara – sono molto curiosi d’assaggiare i vini prodotti con i vitigni autoctoni che in pochi ancora conoscono. Poi abbiamo avuto visite di alcuni che, dopo averci selezionato in precedenza, sono venuti appositamente proprio a far conoscenza con questi vini particolari per inserirli nelle carte delle enoteche che lavorano appunto con vitigni autoctoni e rari. Devo dire che, far conoscere, presentare queste particolari produzioni in campo vinicolo, è per noi motivo di orgoglio e prestigio che ci rende unici , o pressochè tali in quell’ambiente espositivo".

Roberto Oligeri