Monasterio ’promossa’ Conferma per Marco Torre

Marco Torre è stato confermato alla direzione generale della Fondazione Monasterio: ieri mattina la firma dell’atto con cui il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha rinnovato l’incarico a Torre affidandogli il secondo mandato triennale. Torre, classe 1976, laurea in economia all’Università di Pisa e due master in management e sanità alla Bocconi e al Sant’Anna, cresciuto in Monasterio, è alla guida dell’ente che gestisce l’Opa di Massa e l’Ospedale San Cataldo-Cnr di Pisa dal 2020. Ha, infatti, assunto il primo incarico pochi giorni prima dell’emergenza pandemica. Torre ha inaugurato nuovi percorsi di condivisione interni alle strutture ospedaliere che garantissero la massima partecipazione del personale clinico, di ricerca e tecnico amministrativo. I percorsi partecipativi si sono sostanziati soprattutto attraverso quelle che Monasterio ha ribattezzato “Call for ideas”, meeting online, iniziati in piena fase pandemica e diventati routine e modello, per disegnare progetti condivisi che si sono tradotti, lo scorso dicembre, nella stesura del primo piano strategico di Fondazione Monasterio. Un piano che sintetizza valori, mission e obiettivi per i prossimi dieci anni.

Nonostante la pandemia, la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica, nell’ultimo triennio hanno registrato numeri da record, assestandosi ai vertici italiani. Nel 2021 la direzione generale di Monasterio ha rafforzato i legami con le altre strutture ospedaliere regionali, avviato numerosi progetti con il territorio e valorizzato le professionalità interne. Nel triennio Monasterio si è confermata inoltre uno dei pochi centri al mondo a eseguire interventi di cardiochirurgia mini invasiva endoscopica ed è divenuta pioniera nel trattamento percutaneo della valvola tricuspide. Il 2022 è stato l’anno degli investimenti: completamento della nuova radiofarmacia, ammodernamento della sala di elettrofisiologia con nuovo angiografo, nuova Ct-Pet con la Medicina Nucleare tra le poche in Italia interamente digitale e prima Tac al Mondo a conteggio di fotoni, per immagini del cuore alla più alta risoluzione mai ottenuta. Il 2022 ha visto anche la nascita della Fondazione Luigi Donato per Monasterio, il cui presidente è il campione del mondo Marco Tardelli, e che si occupa di progetti per la raccolta di fondi da destinare a ricerca, cura e accoglienza.

"Sono grato al presidente Giani per avermi confermato la fiducia, e alla presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, per aver condiviso la scelta – dice Marco Torre –. La conferma mi consente di dare continuità ai progetti avviati. Il nostro obiettivo è finalizzare il percorso Irccs: fare di Monasterio un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, aprendo a collaborazioni con il mondo della ricerca e potenziandone il carattere internazionale. Un ringraziamento a tutto il personale di Monasterio, che ha sostenuto con cuore e passione le sfide che di volta in volta abbiamo affrontato. I pilastri resteranno quelli di sempre: ricerca e cura, il cui legame fu uno dei primi e più importanti insegnamenti del nostro fondatore, il professor Luigi Donato: per costruire in questo spicchio di Toscana il più importante Ospedale del Cuore d’Europa".