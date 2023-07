Monasterio e società partecipate Occasioni lavorative per i giovani

Dal servizio civile al potenziamento dei servizi, è tempo di nuovi ‘ingressi’ nelle istituzioni pubbliche locali, nelle Fondazioni e società partecipate. Il nuovo bando per il servizio civile, in particolare, mette a disposizione tante opportunità per i giovani in cerca di un primo approccio con il mondo del lavoro e permette di interfacciarsi con alcune realtà davvero particolari ed eccellenze. Una su tutti, la Fondazione Monasterio che gestisce anche l’ospedale del cuore Pasquinucci di Massa con il progetto ’Tutto con un click 2.0’: i posti disponibili sono 10 di cui 3 riservati ai giovani con minori opportunità economiche. Il volontario ha l’obbligo di partecipare alla formazione generale e specifica. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente in modalità on line entro e non oltre le ore 14 del 28 settembre. Nella sede dell’Ospedale del Cuore di Massa sono 5 posti disponibili di cui 2 per giovani con minori opportunità.

Altri due giovani servono poi al Comune di Montignoso per il progetto ‘Bottega della salute. Inclusione digitale nei piccoli comuni della Toscana’. Il progetto prevede un orario di 25 ore settimanali articolate su 5 giorni, per 12 mesi. Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile di 507,30 euro.

Infine ci sono chance nel servizio civile su tutto il territorio di propria competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno). A Massa ci sono 2 posti al Noa poi 2 posti anche al monoblocco di Carrara. Il servizio civile in tutti i casi ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita con un assegno mensile pari a 507,30 euro con un impegno di 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giorni. Domande solo online sul sito https:domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre giovedì 28 settembre.

Gaia, invece, assume ingegneri, geometri o periti industriali edili. Le assunzioni sono per due posti ma in ogni caso sarà stilata una graduatoria di durata triennale. Le assunzioni in questi settori strategici dell’azienda porteranno avanti i progetti innovativi previsti per migliorare tutti i servizi offerti e per potenziare, in ottica sempre più digitale e performante, le attività di ricerca, analisi e sviluppo su impianti e reti. I due bandi integrali sono pubblicati nella sezione del sito web www.gaia-spa.it. Le domande devono essere inviate entro il 16 agosto tramite il portale della società.