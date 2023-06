Momenti di paura: ragazza palpeggiata in piazza Aranci

Massa, 30 giugno 2023 – La palpeggia in piazza Aranci in pieno pomeriggio. Lei è una giovane di Massa, ha 25 anni, e stava andando a un appuntamento. Erano le 16.20 quando un uomo l’ha seguita, ha cercato di parlare con lei, poi visto il suo rifiuto le si è avvicinato da dietro e le ha palpeggiato il sedere.

"Avevo un appuntamento alle 16.30 stavo percorrendo via Porta Fabbrica, in direzione piazza Aranci – racconta -. Sento una voce che continuava a ripetere qualcosa che sospettavo fosse rivolta a me. Cerco di non farci caso, ho aumentato il passo e non mi sono girata. Una volta entrata nella piazza sento una voce che mi dice ‘come sei bella’. Mi giro e lo guardo, rimango subito colpita dalla bava bianca che aveva ai lati della bocca. Era italiano, capelli riccioli, corporatura robusta. Aveva gli occhiali e la croce di San Francesco al collo. Indossava un maglietta nera con una stampa davanti e i pantaloni corti".

«Ho subito percepito – prosegue – dai suoi comportamenti, che potesse avere dei problemi. Per non risultare scortese e cercare di chiudere lì la cosa, l’ho ringraziato per il complimento. Mi sono girata ho proseguito con passo veloce verso via Cavour, dove avevo l’appuntamento. Mentre camminavo c’era una presenza dietro di me, ho guardato a terra e ho visto un’ombra proprio attaccata alla mia e li mi sono spaventata. A quel punto lui ha toccato la mia spalla, ho capito che la cosa stava prendendo una brutta piega. Poi mi ha ripetuto ‘come sei bella’. Mi sono girata impaurita e gli ho detto che ero di fretta e devo andare via".

«Lui si è avvicinato – conclude – ha allungato la mano e mi ha toccato il sedere. Inizialmente il panico, mi sono girata di scatto, aveva sempre la mano allungata. Mi sono fatta forza, ho allargato il braccio per dargli uno schiaffo, ma proprio in quel momento ho visto la sua faccia che era spaventata. Per qualche secondo ci siamo guardati negli occhi poi si è girato ed è scappato. Sto andando dai carabinieri per denunciare l’accaduto".