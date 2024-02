"Molte falsità dal comitato ambientalista"

Suscitano polemiche le dichiarazioni uscite dal convegno del comitato sulla biodiveristà a palazzo Ducale sul parco Ugo Pisa. I Civici Apuani replicano punto per punto: "Abbiamo letto di ’clamorosi errori di valutazione relativi alle demolizioni e agli abbattimenti previsti’, dimenticando che tutti gli enti interessati hanno espresso i pareri favorevoli di competenza (Conferenza dei Servizi, Alta Commissione del Ministero, Soprintendenza di Lucca e Soprintendenza Centrale) e che professionisti qualificati hanno redatto progetti in linea con le normative vigenti. Le opere di riqualificazione del Parco sono nate da un’analisi dettagliata, a firma di un agronomo qualificato, che ha previsto quanto necessario sia per mettere in sicurezza il Parco. Per quanto riguarda la procedura urbanistica definita dall’architetto Roberto Del Sarto “intricata”, non si può restare inermi di fronte alla disinvoltura di tali affermazioni, profondamente inesatte, sia perché provengono da un tecnico che si suppone conosca la materia in modo approfondito, sia perché lo stesso, nelle vesti di presidente di un Ordine professionale, dovrebbe astenersi dal prendere posizioni politiche. Si è parlato anche di incongruenze procedurali per istruttorie mancanti, di errori formali, sequenze rovesciate e sostituzioni dei responsabili, arrivando, in un delirio crescente a ipotizzare l’intenzione di eliminare, nella fase di validazione finale del progetto, tutte le carenze evidenziate. Affermazioni gravissime. Perdere questo finanziamento significherebbe non riaprire il Parco, non permettere ai ragazzi di usufruire di uno studentato che poche scuole, in Italia, possono vantarsi di avere, perdere la possibilità di usufruire di alloggi per le fasce deboli della popolazione e per il Dopo di noi e infine di usufruire di nuovi e moderni impianti sportivi".