Moduli alla Taliercio. Prima campanella fra entusiasmo e proteste dei genitori

Prima campanella per i ragazzi della scuola media ‘Taliercio’. Ieri mattina gli studenti sono entrati nei moduli al campo dei Pini. Dal Comune viene presentata come "una struttura moderna ed efficiente dotata di ogni comfort e di un ambiente perfetto per ospitare le classi durante i lavori di rifacimento dell’edificio di via Marco Polo appena cominciati. Sono soddisfatta – fa sapere la sindaca Serena Arrighi – del risultato che abbiamo raggiunto in questi mesi grazie al lavoro degli assessori Elena Guadagni, Gea Dazzi e Moreno Lorenzini, dell’ingegner Nicola Festa e di tutti i tecnici e gli impiegati del Comune e della dirigente Maria Concetta Consoli e di tutto il personale della scuola. Si tratta di un altro, importante, passo avanti verso una città sempre più bella".

Tuttavia non tutti la pensano così. Un coro di genitori inferociti ha raggiunto il consigliere di Frateli d’Italia Massimiliano Manuel il quale in una nota parla di "ghetto". "Fra lo sgomento dei genitori che hanno anche segnalato che il cantiere è ancora aperto, nella circolare della scuola si legge che non è permesso oltrepassare le aree limitate dal nastro nero e giallo. La sindaca aveva annunciato aule da 45 metri, 3 aulette morbide, un deposito per gli strumenti musicali, un’aula docenti, 2 laboratori da 60 metri quadri e una biblioteca. Ma tra i containers mancavano – scrive Manuel – le aule morbide, il deposito strumenti e anche i laboratori.

Fratelli d’Italia si unisce allo sfogo di una delegazione di genitori che scrivono preoccupati: "Si sono aperti i cancelli della nuova, temporanea struttura della scuola Taliercio che la preside ha definito un miracolo. Il problema è che mancano gli spazi per fare educazione fisica e sembra che non ci saranno fino a settembre. I laboratori sono ancora da riordinare e non c’è lo spazio per il musicale. La preside ha poi informato i genitori che non sarà possibile far andare i bambini in bagno durante la ricreazione e dovranno usare i bagni durante le ore di lezione". "U disastro annunciato dall’opposizione – riprende Fratelli d’Italia – che ha sempre contrastato questo spreco enorme di denaro pubblico, ma la Arrighi aveva sempre garantito che l’offerta formativa sarebbe rimasta d’eccellenza. Purtroppo davanti all’entrata, Arrighi non aveva previsto né la segnaletica né le strisce pedonali, in un’area tra l’altro pericolosa visto il transito dei numerosi camion. I vigili urbani si sono presentati alle otto, in pieno delirio con le auto avanti e indietro, tutte ammassate davanti all’entrata. Peraltro i genitori segnalano che i propri figli non potranno entrare nella parte esterna della scuola, tra il cancello e la struttura e saranno costretti ad ammassarsi in mezzo a via Prampolini fino all’apertura dei cancelli. Questa amministrazione dà inizio ad una attività scolastica senza avere ponderato le criticità. Come mai nonostante le dichiarazioni dell’assessore Moreno Lorenzini sul trasloco eseguito, ciò non corrisponde al vero e il cantiere non è ancora stato chiuso?".