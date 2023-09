Mobilitati per Open Arms Flash mob in piazza insieme all’equipaggio "Ora corridoi umanitari"

Oltre il silenzio della banchina: "la solidarietà non è un reato". Con le spalle rivolte al palazzo che rappresenta il governo, per non voltare le spalle a Open Arms, la città ha dato un segnale importante accogliendo in piazza Aranci tre membri dell’equipaggio della Ong che da fine agosto è bloccata in porto a Marina di Carrara, rea di aver portato in salvo 196 migranti di cui 14 minori: un numero superiore alle regole previste. Una solidarietà che è costata alla Open Arms una dura sanzione e l’ormeggio forzato per violazione del decreto Piantedosi.

"Per il flash mob abbiamo scelto questa giornata sulla base della disponibilità della Open Arms – ha spiegato la segretaria provinciale dell’Arci Massa Carrara, Adriana Riccardi – Bisogna smettere di parlare di immigrazione illegale, specie quando ci sono persone che arrivano da territori di guerra. Bisogna invece ragionare sull’apertura di corridoi umanitari ed è quello che chiediamo subito, perché tanta gente deve essere messa in salvo. Il primo decreto che ha fatto questo governo va a condannare la solidarietà come atto, creando ostruzioni delle navi come in questo caso, puniti e sanzionati per aver salvato delle persone in mare. E questo non è accettabile – aggiunge – Dall’inizio dell’anno, le Ong fermate hanno perso 160 giorni di navigazione. C’è un appello che l’Asgi ha lanciato all’Europa in cui chiede il superamento di questa situazione, se continua così non ci saranno più navi in mare a soccorrere i migranti". Attesi in piazza i tre membri dell’equipaggio: Christian, volontario argentino, Joseph, capo macchinista marocchino, e Olagia, primo ufficiale, spagnola, accolti da Nicola Cavazzuti e dall’interprete Monica Del Padrone. Un’iniziativa significativa organizzata in un momento veramente critico per chi salva la vita ai naufraghi in mare.

"Non ci era mai capitato di avere qua una nave costretta a formarsi qua per aver salvato vite – ha detto Cavazzuti – Crediamo che la solidarietà non sia un reato e crediamo che quest’azione del governo sia molto sbagliata, è il caso di dirlo forte. Per questo oggi siamo qua". I tre membri dell’equipaggio hanno spiegato la vita a bordo di quelle navi e l’impegno a mantener fede alla loro missione: salvare vite umane, a qualunque costo. Tra pochi giorni saranno a Siracusa – il fermo si sblocca l’11 settembre – L’equipaggio si ricompatterà a 20 unità e una nuova rotta porterà la Open Amrs in questo “olocausto mediterraneo“, cercando di portare in salvo altre vite umane.

Angela Maria Fruzzetti