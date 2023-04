Mobilità: vertice promosso da Cna

Importante incontro sui problemi delle infrastrutture e della mobilità in Lunigiana a tre anni dal crollo del ponte di Albiano Magra. Ad organizzarlo,sabato alle 10 nella sala del consiglio comunale di Aulla, la Cna Massa Carrara. Ci sarà anche l’assessore regionale alle infrastrutture per mobilità, logistica, viabilità e trasporti Stefano Baccelli. Con lui, per parlare delle ataviche carenze infrastrutturali della Lunigiana, il presidente Cna Massa Carrara Paolo Bedini, il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, il Presidente dell’Unione dei Comuni (e sindaco di Fivizzano) Gianluigi Giannetti, la delegata ai trasporti della Provincia Katia Tomè e il referente della Cna in Lunigiana, Roberto Galassi. Al termine è prevista la visita dell’assessore Baccelli ad Albiano Magra, dove sarà accolto da Barbara Ferrari presidente della Proloco.