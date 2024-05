Misure contro il disagio giovanile. Il dibattito a Palazzo Ducale

Una conferenza pubblica sul decreto legge ‘Caivano’ organizzata dal Centro studi Alcide De Gasperi di Massa. Si terrà domani alle 9.30 all’interno della sala della Resistenza di Palazzo Ducale. Il decreto Caivano, poi diventato legge, pone misure di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza di minori in ambito digitale. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione nazionale della polizia di stato (Anps) sezione ‘Mussi’ provinciale, e con il patrocinio della Provincia e del Comune. Ad introdurre la conferenza il presidente del centro De Gasperi, Luciano Faenzi poi seguirà l’intervento del sostituto procuratore della Repubblica del tribunale di La Spezia, Alessandra Conforti e il presidente dell’associazione nazionale della polizia di stato, Antonio Bruno. Dopo i saluti istituzionali da parte delle autorità si entrerà nel pieno dell’incontro con il primo intervento del presidente del tribunale per i minorenni di Genova, Luca Villa che si concentrerà sul processo penale minorile: aggravamento delle misure, estensione dei reati, divieto di map, la cosiddetta minimap. Poi il giudice della sezione penale del tribunale di Massa, Fabrizio Garofalo, con un focus sul daspo urbano. Sul tema generazione zeta e generazione alpha si concentrerà invece il referente dell’ufficio scolastico di Lucca e Massa Carrara, Vincenzo Genovese. Chiuderà la conferenza pubblica l’economista del laboratorio di economia locale di Piacenza dell’università Cattolica del Sacro Cuore, Sandro Danesi che parlerà di fare impresa, la trasmissione dell’imprenditorialità e della cultura del lavoro come leva contro il disagio minorile.