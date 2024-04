Missione in Antartide. Studenti collegati con la base ’Concordia’

Gli studenti dell’Itis Zaccagna Galilei si sono collegati con la base Concordia, la stazione di ricerca italo francese che si trova in Antartide, precisamente nel cuore del vasto deserto di ghiaccio antartico, dove la terra si fonde con il cielo in un paesaggio bianco e incontaminato. Gli studenti si sono collegati alle 9 di questo venerdì, in Antartide erano le 15 e la temperatura registrata era di meno 68 gradi. A collegarsi con Gabriele Carugati dell’Università dell’Insubria sono stati gli studenti della terza F, quarta BF e quinta B degli indirizzi di biotecnologie ambientali e di chimica dei materiali.

Una chiacchierata per spiegare cosa è la base Concordia e come si può diventare membro di un’equipe di ricerca Esa. Carugati e gli altri dodici membri dell’equipe di ricerca hanno spiegato che Concordia "è un ponte tra l’umanità e i segreti profondi e misteriosi dell’universo e del continente più remoto della terra".

Concordia si trova a 3.233 metri sopra il livello del mare con temperature che possono raggiungere i -80°C e si potrà visitarla a scopo di ricerca scientifica fino al 2050. In questo ambiente estremo, dotato delle tecnologie e dei sistemi di telecomunicazione più avanzati, gli scienziati conducono esperimenti cruciali per comprendere meglio il cambiamento climatico, la fisica dell’atmosfera, la sismologia, la psicologia dell’isolamento e della convivenza in condizioni estreme, persino gli esiti di un’eventuale missione umana su suolo marziano. In questa fantastica avventura il dottor Carugati ha permesso a studenti e docenti di visitare tutti gli ambienti di base Concordia, e mostrato il paesaggio che contraddistingue quelle latitudini così estreme. Vedere e parlare con i membri dell’equipaggio della stazione di ricerca per gli studenti non è stata solo un’opportunità per acquisire conoscenze scientifiche, ma anche un’occasione per ispirare e stimolare la loro curiosità in un viaggio emozionante verso i confini della terra. Un confronto che potrebbe servire per affrontare le attuali sfide ambientali e contribuire alla conoscenza umana in modo significativo. Il collegamento è stato organizzato dalla professoressa Laura Bontardelli e dal personale tecnico Galilei, sotto la supervisione del docente Luca Bardini e della dirigente scolastica Ilaria Zolesi. Presenti all’incontro anche i docenti Chiara Colotti, Maria Cristina Matelli, Mariangela Mazzeo, Maria Grazia Maesano, Elisa Pinarelli e Gabriele Orsini.

Alessandra Poggi