Miseglia soffocata dalle polveri. Abitanti soddisfatti delle promesse

CARRARA

I residenti di Miseglia Bassa soddisfatti dall’incontro avuto con la sindaca Serena Arrighi e l’assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni. Di questi giorni l’incontro per affrontare il problema delle polveri sottili della frazione, soffocata dal pulviscolo mosso dal transito di 600 camion del marmo al giorno. Come noto Miseglia si trova vicino alla pesa dei blocchi, e da anni i residenti chiedono misure a garanzia della loro salute, messa a rischio dalle numerose polveri sottili che sono costretti a respirare. Di lunedì l’incontro a palazzo civico tra i residenti di via Dei Campi e l’amministrazione. "Come già successo quattro mesi fa abbiamo proposto un vademecum dei lavori da fare – spiega Claudio Giannarelli (nella foto) a nome di tutta Miseglia Bassa –. Abbiamo di nuovo proposto di installare delle telecamere, per indurre i camionisti al rispetto della salute. Anche stavolta abbiamo suggerito un lavaggio profondo della strada dei Marmi, nel tratto che va dal semaforo all’inizio della galleria Santa Croce". Un lavaggio quotidiano che i residenti chiedono da tempo.

"Chiediamo che il lavaggio con l’autobotte dal semaforo alla galleria Santa Croce avvenga quotidianamente, proprio come avveniva alla Lugnola quando i camion transitavano da Torano", suggerisce Giannarelli. Sul tavolo della sindaca Arrighi e dell’assessore Guadagni anche la questione della rotatoria che si trova immediatamente dopo la pesa. "Sarebbe necessario intervenire anche sulla rotatoria Giovanni Pedrazzi – va avanti Giannarelli –, dove a causa di un errore di progettazione quando piove l’acqua ristagna per settimane, e con il passaggio dei camion i residui di polveri si appiccicano alle ruote e si depositano lungo il tragitto, con la spiacevole conseguenza che quando il terreno si asciuga aumenta l’innalzamento delle polveri sottili, che poi noi giornalmente noi respiriamo. Ci hanno anche promesso il potenziamento e miglioramento dell’impianto di lavaggio – conclude Giannarelli –, ormai obsoleto e antieconomico dal punto di vista energetico. L’augurio è che queste promesse vengano attuate quanto prima".

Alessandra Poggi